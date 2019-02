Eine Kleinstadt eine halbe Stunde­ südwestlich von Stuttgart, ein Stück weiter fängt der Schwarzwald an. Ein Einfamilienhaus in einer Sackgasse. Jägerzaun, gestutzte Rosen. Hildegard und Bernhard Raiser sitzen am Ess­tisch, über Eck. Auf dem Tisch ein paar Kekse, diverse Tablettenschieber in drei Stapeln, frische Blumen in einer Vase, an den Wänden ge­rahmte Ölgemälde. Das Pflegebett von Bernhard steht so, dass er von da aus in den Garten schaut.

SZ-Magazin: Wie war das, Kennenlernen in der Nachkriegszeit?Bernhard: Ich war 17, als