Schüleraustausch leicht gemacht 

Wer sollte seine Koffer packen?

Ganz schlicht gesagt: 15- bis 18jährige, die ihren deutschen Alltag gern hinter sich lassen wollen und es sich zutrauen, sich in einem anderen Umfeld zurechtzufinden! Wohlmeinende Eltern dürfen das Thema ansprechen und Broschüren bereitlegen. Aber die Motivation für das Auslandsjahr sollte unbedingt von den Jugendlichen selbst ausgehen. Schließlich müssen die sich in einer fremden Familie einleben, einen neuen Freundeskreis aufbauen und notfalls pantomimisch nach dem richtigen Bus fragen! Die wichtigste Voraussetzung? »Ich glaube, dass Offenheit und Kommunikationsfreude unverzichtbar sind«, sagt Thomas Terbeck vom unabhängigen Bildungsberatungsdienst »Weltweiser«. Er ist selbst als Jugendlicher Austauschschüler in den USA gewesen und weiß aus eigener Erfahrung: »Man muss seinen Mund aufkriegen!« Und natürlich sollte man neugierig und flexibel sein – und sich vor Ort an andere die Regeln von Gastfamilie und Schule halten können.