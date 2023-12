Seit sieben Jahren bin ich Nichtraucher. Letztens habe ich mir wieder eine angesteckt. Eine echte Zigarette. Geschnorrt vom Freund. Wir saßen draußen im Münchner Baader-Cafe. Es war ein lauer Spätsommerabend, wir redeten über vergangene Zeiten und das Bier im Baader schmeckte so gut. So wie damals, in den 80er Jahren, als wir Abend für Abend am riesigen Zigarettenautomaten herumstanden und uns die Köpfe heißredeten. Die Schachtel Marlboro Lights kostete drei Mark und selbstverständlich durfte in Cafés noch geraucht werden. Ich