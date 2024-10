Worauf Paare mit Kinderwunsch achten sollten

SZ-Magazin: Frau Mann, Sie helfen Paaren in Ihrer Praxis dabei, ein Baby zu bekommen, und bezeichnen sich selbst als Kinderwunschärztin. Simpel gefragt: Wie zeugt man ein Kind?

Corinna Mann: Wenn ein Mann und eine Frau ungeschützten Geschlechtsverkehr haben und der Mann einen Orgasmus hat, gelangen Spermien ins hintere Scheidengewölbe, das ist der hintere Teil der Vagina. Von da aus schwimmen sie durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter, weiter durch die Gebärmutterhöhle, bis in den Eileiter. Wenn die Frau gerade ihren Eisprung hat, treffen die Spermien dort auf eine Eizelle. Die Spermien können auch einige Tage überleben und »warten« dann auf die Eizelle. Das bedeutet, dass Geschlechtsverkehr bis zu sieben Tage vor dem Eisprung zu einer Schwangerschaft führen kann.