»Lassen Sie sich nicht entmutigen«

Sie brauchen umgehend dringend Unterstützung? Wenn Sie in einer akuten Krise sind und sich Hilfe wünschen oder Sie eine Person in einer Krise unterstützen wollen, können Sie jederzeit anonym und kostenlos die Telefonseelsorge unter der 0800 1110111 und der 0800 1110222 oder online im Chat kontaktieren.



Besteht eine unmittelbare Gefahr für Sie selbst oder eine andere Person, zögern Sie nicht, den Rettungsdienst unter der 112 zu verständigen.



Außerdem können Sie sich auch rund um die Uhr an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen wenden unter der 116117.