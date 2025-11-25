»Sie sollten immer nachfragen, warum das Röntgenbild nötig ist«

Herr Bley, Röntgenstrahlung kann zwar bei der Diagnose verschiedenster Krankheiten helfen, für den Körper kann sie aber auch schädlich sein. Warum eigentlich?

Bley: Röntgenstrahlen sind energiereich. Sie können, vereinfacht gesagt, kleine Teile der DNA beschädigen. Zum Glück ist der Körper ein guter Reparateur, in den meisten Fällen behebt er den Schaden selbst. Wenn er der Strahlung zu stark oder zu häufig ausgesetzt ist, kann er das nicht mehr. Im Extremfall entsteht später Krebs.

Und in weniger extremen Fällen?

Bei längerer Exposition eines kleinen Areals kann die Haut reagieren. Dann kommt es zu einer Rötung ähnlich wie bei einem Sonnenbrand. Das ist selten, aber möglich.