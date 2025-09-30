SZ Magazin: Herr Rixecker, unter »Zeckensaison« wird oft der Sommer verstanden. Wie hoch ist die Gefahr, auf einer Herbstwanderung von einer Zecke gestochen zu werden?

Herbert Rixecker: Solange es keinen Frost gibt, gibt es Zecken. Und solange es Zecken gibt, gibt es Borreliose. Zecken sind Spinnentiere und sehr früh im Frühjahr und bis in den Winter hinein aktiv.



Wie schützt man sich?

Wenn Sie in den Wald oder ins Gebüsch gehen, sollten Sie sich so geschlossen wie möglich anziehen und eine Kopfbedeckung tragen, um es den Zecken schwerer zu machen, eine Stelle für den Stich zu finden. Das fällt im Herbst etwas leichter als im Sommer, wo man leichter bekleidet ist. Ist es warm, helfen Zeckensprays. Und wenn Sie gestochen wurden, entfernen Sie das Tier nur mit einem speziellen Zeckenentferner und achten Sie darauf, dass keine Teile der Zecke in der Haut stecken bleiben.