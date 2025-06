»Wer zu viel Ibuprofen nutzt, schädigt seine Nierenkörperchen«

Frau Stefanidou, redensartlich prüft man etwas auf »Herz und Nieren«, das steht so schon in der Bibel. Doch während das Herz schon immer ein Hauptdarsteller der Medizin war, werden die Nieren vernachlässigt. Sogar ihre genaue Aufgabe ist vielen Menschen unbekannt.

Marianna Stefanidou: Stimmt, die Aufgaben sind aber auch vielfältig – und sie lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen: das Entgiften des Blutes, das Regulieren des Wasserhaushaltes und des Natriumgehalts, das Regeln des Blutdrucks, das Ausgleichen bei Blutarmut, indem sie die Blutproduktion anregt, der Knochenstoffwechsel und der Säure-Base-Haushalt.