Sieht man sich die Menge an »Cashmere«-Pullovern in deutschen Kaufhäusern an, müssten eigentlich weite Teile des Planaten mit Kaschmirziegen zugestellt sein (die nur 200 Gramm Wolle im Jahr abgeben). Da kann also was nicht stimmen. Echte Cashmere-Wolle in bester Qualität ist teuer und sollte entsprechend wertgeschätzt werden. Der Zopfstrick-Schal und die Zopfstrick-Mütze der Insigne-Kollektion von Barbara Lohmann, die wir heute verlosen, sind nicht nur aus sehr hochwertiger Cashmere-Wolle, sie sind zudem »Made in Italy«. Übrigens: Fünf Qualitätsmerkmale eines hochwertigen Cashmere-Garns können Sie auf der Webseite von Barbara Lohmann hier nachlesen.

