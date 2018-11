Einzig und allein

Unikat Nr. 7 - Ein Original von Marina Abramović: Sie hat fünfzig Jahre voller aufsehenerregender Performances hinter sich: Einmal brauchte sich Marina Abramović mit Feuer in Lebensgefahr, dann peitschte sie sich aus, bis ihr die Haut aufplatzte. 1988 wanderte sie 2500 Kilometer auf der Chinesischen Mauer, 2010 saß sie drei Monate lang jeden Tag an einem Tisch im Museum of Modern Art in New York, um jedem Besucher ihrer Ausstellung in die Augen zu blicken. Heute gilt die Serbin Abramović, 71, als eine der wichtigsten Performance-Künstlerinnen der Gegenwart. Das Werk, das sie hier gewinnen können, ist im Rahmen einer früheren Anfrage des SZ-Magazins entstanden: Wir hatten kürzlich zahlreiche Persönlichkeiten gebeten, spontan eine Europa-Karte zu zeichnen. Am 30. Juli 2018 fertigte Abramović diese Zeichnung in ihrem New Yorker Atelier an und signierte sie. Es handelt sich um eine Filzstiftzeichnung auf herkömmlichem Druckerpapier im US-Letter-Format (ungefähr A4).