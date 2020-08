Schwitzen - aber freiwillig!

Endlich darf wieder geschwitzt werden! Weil kaum etwas so entspannend ist wie ein paar Tage Sauna und Wellness, möchten wir Sie diese Woche ins 4-Sterne-Superior-Hotel »Ortner’s Lindenhof« in Bad Füssing ein­laden, wo am 1. September ein neuer, sechs Thermalbecken umfassender Wellnessbereich mit 400 Quadratmeter Wasserfläche eröffnet. Unser/e Gewinner/in plus Begleitperson bekommt drei Nächte im DZ mit Genuss-Halbpension plus zwei Anwendungen und 250 Euro Anreise-Zuschuss.