Der Weg ins Traumhotel

Foto: Arne Morgenstern

BUDERSAND

Sylt, Deutschland

Von der höchsten Düne am Südrand von Sylt kann man bis Amrum oder Föhr blicken. Eine Schutzhütte hinter der Düne bot jahrhundertelang Schiffbrüchigen Unterschlupf, dann ließ ­Militär sich dort nieder – und seit 2008 steht auf diesem Fleck das »Budersand«-Hotel, genauer gesagt vier über Brücken verbundene Häuser mit 77 Zimmern. Golfer schätzen den Kurs durch die Dünen, der wegen des Seewindes schwierig zu spielen ist. Spa-Füchse finden hinter dem Indoor-Pool alles, was sie sich wellnesshalber wünschen – mit Blick aufs Meer. Spaziergänger freuen sich über lange Strandtouren, Kunstliebhaber über einige Werke von Beuys, Benjamin Butler, Thomas Schütte oder Vertreter der Neuen Leipziger Schule. Die Küche im Restaurant »Strönholt«: fangfrischer Fisch und Krustentiere. Elke Heidenreich hat die Bibliothek des Salons zusammengestellt – 1200 Bücher. »Leichte Ferienlektüre«, meint sie. budersand.de

HOTEL SACHER

Salzburg, Österreich

Lange Zeit war das einzige Grandhotel Salzburgs unter dem Namen »Österreichischer Hof« bekannt. Seit 2000 aber ist es das Schwesterhotel des »Hotel ­Sacher« in Wien. Im Salzburger Haus bekommt man natürlich auch die »Original Sacher-Torte«, und ebenso prominente Gäste wie Elizabeth Taylor, Peter Ustinov, Herbert von Karajan und Tom Hanks haben hier gewohnt. Die Hoteldirektorin sagt: »Allen Zweiflern an Alexander von Humboldts Worten, dass Salzburg eine der drei schönsten Städte der Welt ist, sei der Anblick der untergehenden Abendsonne von unserem Zimmerbalkon ans Herz gelegt.« Die beiden anderen Städte, von denen Humboldt sprach, waren Neapel und Konstantinopel. sacher.com

ROCCO FORTE VERDURA RESORT



Sizilien, Italien

Golfspieler träumen davon, den Ball mit Rückenwind vom Meer zu schlagen. Sir Rocco Forte hat dafür volles Verständnis, er spielt ja auch selbst auf den drei hoteleigenen Plätzen direkt am Meer. Dieser englische Hotelier ist überhaupt sportbegeistert und offenbar auch kinderfreundlich: Jugendliche können in diesem Resort auf Sizilien das Fechten lernen oder eine Fußballakademie besuchen. Außer einem Gourmetrestaurant gibt es ein einfaches Poolrestaurant und eine rustikale Pizzeria – für ein Luxushotel ist die Atmosphäre ­leger. Man konzentriert sich auf das, was hier als das Wesentliche gilt: Sport in hübscher Landschaft. roccofortehotels.com

WALDHOTEL

Vierwaldstättersee, Schweiz

Den Rekord hält ein Manager. Er kam, um sich eine Woche lang medizinisch durchchecken zu lassen, sah den See unten und die Kühe auf dem Bergplateau – und blieb drei Monate. Ärzte arbeiten im »Wald­hotel«, Fitness- und Ernährungsberater, dazu wirklich großartige Köche. Es sieht überhaupt nicht nach Kurhotel aus: Matteo Thun hat den Bau aus Gabionen und hölzernen Pergolen entworfen, jedes Zimmer mit Balkon und Blick auf das Bergpanorama. Schon die Anreise ist eine Freude: Man kommt mit dem Boot aus Luzern über den See, steigt in die hotel­eigene Zahnradbahn, läuft im Bürgenstock Resort ein paar ­Meter und lässt dabei links die Kapelle liegen, in der Audrey Hepburn geheiratet hat. Ein wahrer Zauberberg. Die drei Gutscheine, die es zu gewinnen gibt, beinhalten auch ein Medical Package. buergenstock.ch

HOTEL ALLGÄU SONNE

Oberstaufen, Deutschland

In diesem Fünf-Sterne-Hotel im Allgäu soll man sich bes­tens erholen können, aber das heißt nicht, man möge sich zurücklehnen. Geboten sind: die »Original Oberstaufener Schrothkur«, ein Gesundheitscheck in der hauseigenen Praxis, eine Wellnesswelt auf mehr als 2000 Quadratmetern, tägliche Yogastunden, geführte Rad­touren und Bergwanderungen. Jeden Abend gibt es Live­musik und Tanz im Stießberg­stüble. Wer sich bei alledem danach sehnt, sich auch mal gepflegt zu langweilen, kann zwischendurch in die Alpen gucken – und sich zurückziehen. Das Hotel verfügt gegen den allgemeinen Trend noch über 65 Einzelzimmer. allgaeu-sonne.de

GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA

Sorrento, Italien

Die Fähren von Sorrent an der Amalfiküste fahren nach Positano, Capri, Ischia, Neapel. Aber hiergeblieben! Vom Hafen führt ein gläserner Aufzug fünfzig Meter hoch ins Hotel auf den Klippen, von wo aus man über den Golf von Neapel hinweg den ­Vesuv sehen kann und wo man zwischen ­Oliven- und Zitronenhainen wohnt. Darunter sollen Überreste einer Villa von Kaiser Augus­tus liegen. Fast 185 Jahre ist das Hotel alt, immer war es in Familienbesitz. Richard Wagner und Oscar Wilde waren zu Gast, Billy Wilder drehte hier Avanti, Avanti! mit Jack Lemmon, Marilyn Monroe und Michael Caine schauten öfter vorbei. Ein echtes Grandhotel eben – inkl. Deckenfresken und Antiquitäten. excelsiorvittoria.com

Foto: Matteo Zanvettor

GARBERHOF

Mals im Vinschgau, Südtirol

Ein Familienbetrieb, seit rund vierzig Jahren. Seitdem steht der gleiche Sauvignon blanc auf der Karte, »Floreado« von der Kellerei Andrian bei Meran. Trotzdem hat der Chef Klaus Pobitzer keine Angst vor Veränderungen: 44 Zimmer renoviert, zwei Chalets im Garten, Naturteich, Spa mit großem Schwimmbad, ein Hamam. Experimente gibt es auch auf der Karte im Hotel­restaurant: Holzkohle-Perlhuhn-Burger oder Strozzapreti mit Vinschger Lammragù und Artischockenherzen – und alles sehr gelungen. 15 Jahre lang stand Klaus Pobitzer selbst in der Küche. Er hat Sommelier gelernt, ist durch Lateinamerika gereist, hat seine Frau kennengelernt, einen Sohn bekommen und brennt jetzt seinen eigenen Gin. Der Blick: rundum Dörfer aus dem Mittelalter, jede Menge Äpfel, Kühe, Berge, Wälder, nun auch ein Skilift oben am Reschenpass. Erholsam ist das Vinschgau das ganze Jahr über. garberhof.com

Foto: Eric Laignel

HÔTEL DE BERRI



Paris, Frankreich

Rue de Berri im achten Arrondissement, rechtes Seine-Ufer, dort, wo der Staatspräsident und zahlreiche Botschaften ­ihren Sitz haben: Im Haus mit der Nummer 22 hat mal eine namhafte Modedesignerin gelebt, Elsa Schiaparelli, in 16 Zimmern. Vor vierzig Jahren dann entstand an selber Stelle ein ­Bürohaus, und inzwischen steht hinter jener Bürofassade ein ­Luxushotel. Luxus heißt in diesem Fall: 35 Suiten mit je bis zu 115 Quadratmetern, 75 Zimmer, Cocktailbar, Teesalon, ein 3000 Quadratmeter großer Garten, Stuckdecken und Fresko-Wandmalereien im italienischen Res­taurant, eine neoklassische Einrichtung, die an den Stil von Coco Chanel erinnert. Glamourös und très chic. marriott.com

QUELLENHOF

Lazise, Italien

Im Rücken Olivenhaine, vorne der See, dazwischen die sechzig Suiten, vier zweistöckige Penthousevillen, neun Gartensuiten, einige Infinity-Pools, jede Menge Spa und ein Panoramarestaurant mit Cabrio-Dach: Im Februar soll der neue »Quellenhof« am Ostufer des Gardasees fertiggestellt sein. Es ist das zweite Resort einer in Südtirol alteingesessenen Hoteliersfamilie, die bereits den Quellenhof im Passeiertal führt. Berge, feines Essen, italienisches Design und gute Luft gibt es an beiden Orten, Wassersport nur in der Filiale am Gardasee: alles, was man am und im See motorisiert oder mit Brettern so treiben kann. Und Opernliebhaber sind in einer halben Stunde in Verona. quellenhof-lazise.it

HOTEL KRONE

München, Deutschland

Als die Messe noch an der Theresienwiese lag, war die »Krone« ein gediegenes Messehotel und gehörte Karl-Heinz Wild­moser, dem illustren Präsidenten des TSV 1860 München. Ein paar Einbauschränke stammen aus jener Zeit, aber seit September trifft man hier eher Models, und die ­»Krone« nennt sich Boutiquehotel. Der neue Eigentümer Axel Lutz hat Studierende der Münchner Kunstakademie und einige Freunde jedes der dreißig Zimmer gestalten lassen: Es gibt eine Zwickl-Suite, in der das Bier aus der Minibar inklusive ist, oder das Banksy-Zimmer. Im Treppenhaus darf sich jeder mit einem Spruch verewigen. Im alten Discokeller finden Geburtstage oder ernstere Sitzungen statt, zur ersten After-Wiesn war im ganzen Haus rund um die Uhr Party. Man darf hier aber auch einfach nur übernachten. hotel-krone-muenchen.de