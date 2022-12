Mit Bären soll man kuscheln – zumindest dann, wenn sie den legendären Knopf im Ohr haben, was sie als flauschiges Exemplar der Marke Steiff ausweist. Dieser hier ist 70 Zentimeter hoch, sein Pelz ist weich und warm und nicht nur für Kinder ein Genuss. Erstens ist sein Gerüst aus Edelstahl und schwer belastbar, auch Erwachsene können darauf also in den Winterabend wippen. Und zweitens macht »Urs« sich auch als Designobjekt hervorragend.