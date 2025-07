Welches Deo wirkt und ist hautfreundlich?

Schwitzen ist gesund. Bis zu vier Millionen Schweißdrüsen am menschlichen Körper stellen sicher, dass wir unsere Kerntemperatur halten und nicht überhitzen. Der Schweiß, den diese Drüsen absondern, ist auch nicht der Grund für den typischen Schweißgeruch: Dieser wird durch apokrine Drüsen verursacht – Duftdrüsen, die besonders an den Achseln, den Brustwarzen und im Intimbereich sitzen. Ihr Sekret sorgt für den Eigengeruch eines Menschen und kühlt die Haut nicht ab. Es ist zunächst geruchslos, zieht durch seinen hohen PH-Wert aber Bakterien an, die beim Zersetzen Ammoniak und Aminosäuren bilden. Dadurch entsteht der säuerlich-ranzige Schweißgeruch.