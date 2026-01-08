Welches Pflaster hilft bei Pickeln?

Wenn Sie weitere Tests wie diesen nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter »Gut getestet«.

Auch tagsüber sieht man überall Sterne. Kleine Sterne in Grün, Pink oder Schwarz, die auf Stirn oder Wange von jungen Menschen kleben. »Pimpel Patches«, also Pickelpflaster, sind in sozialen Medien und zunehmend auch im Alltag beliebt. Ihr Aufstieg hänge mit dem steigenden Schönheitsdruck zusammen, sagt der Dermatologe Kıvanç Mert Semizel: »Durch Social Media hat sich die Erwartung verstärkt, immer perfekt auszusehen. Das führt dazu, dass viele Patientinnen und Patienten mit Depressionen in die Praxis kommen. Man darf Pickel nicht unterschätzen.« Auch Menschen in ihren Zwanzigern oder Dreißigern können noch an Akne leiden. Pimple Patches, sagt Semizel, seien schnell und unkompliziert anwendbar, das mache sie so populär.

