»Den Schirm würde ich auch an einem windigen Tag an der Nordsee mitnehmen«

Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch«, erklärte Karl Valentin. Mit dem richtigen Schirm kann Regen etwas Romantisches haben: Dann spaziert man geschützt durch die nasse Stadt oder den Wald, statt sich von den Wetterlaunen des Herbstes unterkriegen zu lassen. Und beim unvorhergesehenen Schauer einen Taschenschirm parat zu haben, kann vielleicht nicht Leben, aber zumindest Frisuren retten.

