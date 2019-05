Darf ich nackt vor Kindern duschen?

»Im Hallenbad dusche ich nackt. Gestern war eine Mutter mit ihrem etwa sechsjährigen Sohn in der Gemeinschaftsdusche. Ich habe den Badeanzug erst ausgezogen, als die beiden die Dusche wieder verlassen hatten. Hätte ich mich nicht um die Anwesenheit des Jungen scheren sollen? Oder soll ich beim nächsten Mal fragen, ob es etwas ausmacht, wenn ich mich ausziehe?« Bettina S., München

Ein guter Freund von mir wuchs in den Siebzigerjahren in München-Schwabing mit einer emanzipierten Mutter auf. Ich glaube, damals sagte man eher frauenbewegt als feministisch, seine Mutter war jedenfalls eine Frau, die sich für Gleichberechtigung einsetzte und die in den Frauenbuchladen ging, eine von Feministinnen gegründete Buchhandlung, in der Männern der Zutritt nicht gestattet war, um Frauen einen geschützten Raum zu bieten. Das ging allerdings so weit, dass auch Kinder, die keine Mädchen waren, nicht in den Laden durften. So kam es, dass mein Freund im Alter von drei, vier, fünf Jahren vor dem Laden warten musste, wenn seine Mutter dort etwas zu besorgen hatte. So jedenfalls hat er es mir erzählt, weil es einigermaßen traumatisch oder wenigstens irritierend gewesen sein muss, im Vorschulalter auf einmal als Mann wahrgenommen zu werden statt als niedliche Heulsuse, als die man halt vor dem Laden saß und auf seine Mutter wartete. Eine Mitarbeiterin des Buchladens, den es heute noch gibt, bestreitet allerdings, dass damals auch kleine Jungs vor der Tür warten mussten.

Sie schreiben, der Junge im Schwimmbad war etwa sechs. Mir persönlich sehr gut bekannte Sechsjährige erscheinen mir tatsächlich ziemlich neugierig, was alles Mögliche auf dieser Welt angeht, nackte Frauen bestimmt nicht ausgeschlossen. Ich fürchte allerdings, wie Sie sich diesem Jungen zeigen wollen, können nur Sie selbst beantworten. Die Mutter des Jungen fände es offenbar nicht so schlimm, sollte es zu einem Aufeinandertreffen mit Nackten kommen, die Chance, in einer deutschen Gemeinschaftsdusche auf solche zu treffen, ist ja recht groß. Fragen ist bestimmt nicht verkehrt, nie. Ich fürchte, die richtige Antwort kann Ihnen nur Ihr eigenes Schamgefühl geben. Aber das ist ja das Schöne am Leben in einem westlichen Land: Nichts muss, alles kann, oder wie das in einem anderen Zusammenhang heißt.