»Ich mache Online-Dating. Die meisten Frauen ­erwarten, dass der Mann das Abendessen bezahlt. Muss ich dafür aufkommen, obwohl ich ja vorher keine große Chance hatte, die Damen wirklich kennenzulernen, und man oft auseinandergeht, weil der Funke nicht übergesprungen ist? Passt die Forderung noch in unsere Zeit, in der doch alle Gleichberechtigung einfordern?« Wolfram S., München

Ich habe auch mal Online-Dating gemacht und es gehasst, alles daran. Einer hatte geschrieben, er sei 36 Jahre alt, und als ich ihn wenige Tage später traf, war er Jahrzehnte älter. Er war auch nicht »sportlich«, wie er es in seinem Profil behauptet hatte, sondern genau das Gegenteil. Der andere hatte nicht in das Lokal gehen wollen, das ich vorgeschlagen hatte, sondern auf einem anderen bestanden, das mir, den Online-Bewertungen nach zu urteilen, die ich kurz überflog, überhaupt nicht einleuchtete. Aber dann dachte ich, ich kenne ihn ja noch gar nicht, warum jetzt schon streiten. Das Lokal war dann exakt so grauenvoll, wie die Gäste-Kommentare im Internet hatten befürchten lassen. Selbst in der Beschreibung »schlechter Service« wäre schon ein Wort gelogen. Der Typ war ganz nett, aber irgendwie kam ich nicht über diese Lokal-Wahl hinweg. Ich meine, wie unhöflich ist es bitte, auf einem nachweislich grauenhaften Lokal zu bestehen? Beim Bezahlen wurde dann klar, dass er – Amerikaner – davon ausgegangen war, mich als Mann einladen zu müssen, und offenbar war er knapp bei Kasse. Also offenbar wirklich sehr knapp. Ich glaube, wir haben dann fifty-fifty gemacht, und ich habe ihm gesagt, das sei in Europa normal. Dass wir uns danach nicht wiedergesehen haben, hatte auch noch andere Gründe.



Ist kompliziert derzeit, da gebe ich Ihnen recht. Ich zahle oft und finde es trotzdem eleganter, insgeheim, wenn der Mann zahlt. Ich lasse mir auch gerne von einem Mann in die Jacke helfen. Auch wenn ich es in Wahrheit schwieriger finde, dann den Ärmel zu finden. Na ja. Gibt schlimmere Probleme. Was ich Ihnen rate: Verabreden Sie sich nicht zum Abendessen, treffen Sie die Frauen auf einen Kaffee. Den können Sie zahlen, ohne dass es wehtut. Ist die Frau irre nett, können Sie sie anschließend immer noch zum Abend­essen einladen.