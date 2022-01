»Meine Mutter lebt in einem Seniorenheim, das lange Covid-frei war. Als Familie wollten wir der Einrichtung eine größere Summe schenken, aufzuteilen unter ­allen Mitarbeitenden, aus Respekt und Dank für ihren ­Einsatz. Da brach im Heim Corona aus, ausgehend von einer Mitarbeiterin. Viele alte Menschen erkrankten, nicht wenige starben, auch Mitarbeitende (meistens ungeimpft) erkrankten. Die Arbeitsfähigen leisteten über Wochen Mehrarbeit. Wir möchten uns weiter bedanken, aber es scheint uns nicht richtig, das gleichermaßen bei Mitarbeitenden zu tun, die Mitverantwortung tragen für Erkrankte, Tote und wochenlange Mehrarbeit anderer und die die Impfung unverändert ablehnen. Was würden Sie tun?« Renate M., St. Niklausen

Das spricht dagegen, denjenigen Mitarbeitenden, die Sie schätzen und denen Sie wirklich für deren Einsatz danken wollen, gezielt eine Zuwendung zukommen zu lassen und den anderen eben nicht? Man muss das Pflegepersonal doch nicht als Einheit sehen. Genau wie die Bewohner eines solchen Heims sind die dort Arbeitenden auch alle sehr unterschiedliche Menschen, und das kam in dem von Ihnen geschilderten Fall ja in extrem krasser Konsequenz zum Tragen.

Man darf ja nicht vergessen: Wer – aus welchen Gründen auch immer – ungeimpft in einem Senioren- oder Pflegeheim arbeitet, geht bewusst das Risiko ein, für andere eine Gefahr darzustellen. Dass Sie sich da nicht ausnahmslos bei allen bedanken und nicht alle gleichermaßen belohnen wollen, ist nachvollziehbar. Geben Sie einfach denjenigen, die Sie meinen, gezielt einen Umschlag mit Geld. So etwas lässt sich diskret machen. Das ist auch keine Bestrafung der anderen, sondern eine Anerkennung für tatsächlich geleistete Mehrarbeit – in einem Knochenjob. Eine Unterstützung derjenigen, die es mehr als verdient haben. Es gibt kein Gesetz, das einem vorschreibt, wem man ein Geschenk zu machen hätte – und wem nicht.

Eine andere Möglichkeit wäre, mit dem Geld, das Sie schenken wollen, etwas in diesem Heim zu verbessern. Der Belegschaft etwa eine fantastische Kaffeemaschine zu schenken, oder die Ausstattung der Küche zu verbessern, den Gemeinschaftsraum zu verschönern, den Garten, ach, Ihnen fällt schon was ein. Davon hätten zwar auch diejenigen etwas, die Sie im übertragenen Sinn von Ihren Gebeten ausnehmen wollen, aber wenn die Belegschaft insgesamt zufrieden ist, kommt das natürlich auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims zugute, das wäre also eine ganz passable zweite Möglichkeit. Aber wenn ich Sie wäre, würde ich Variante eins wählen.