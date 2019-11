So schön kann Bio sein

Ja, ja, alles Bio in der Küche, so wie es der Name Biovital verspricht. Der Wirt Gerd Tauber hat sein Hotel vor 18 Jahren als einer der Ersten in Südtirol darauf umgestellt. Aus dem eigenen Gemüsegarten bringt der 90-jährige Vater des Wirts Riesenzucchini mit der Schubkarre. Sicher auch alles vital also. Schön ohnehin, vor ­allem der Blick aus dem Speisesaal mit drei verglasten Wänden, mitten am Berg glaubt man zu essen, rundum Wald und Wiesen. Gibt es öfter in Südtirol.

So einen Wirt sicher nicht. Steht morgens um sechs auf, um sich eineinhalb Stunden lang am Naturteich auf die Lauer zu legen und Libellen, Käfer, Spinnen oder Tau mit Makro-Objek­tiven aus DDR-Produktion zu fotografieren. Kleinstlebewesen sind ihm die liebsten, doch er füttert auch mal einen Bussard an, um ihn als Fotomodell zu gewinnen, oder stellt Fotofallen auf, um den Wolf auf dessen nächtlichen Ausflügen festzuhalten. Auch Schneehühner sind schwer zu erwischen. Nie allerdings würde er ein Tier in Nest­nähe fotografieren, das verbiete, sagt er, die Ehre eines Naturfotografen. Oder Fotos einen dressierten Wolfs als die eines wilden auszugeben, alles schon passiert. Taubers Fotos hängen überall im Hotel. Er ist Mitglied im Fotoclub von Brixen und hat schon einige Preise gewonnen. Zweimal pro Woche, bis zu fünf Stunden lang, führt er die Wanderungen für die Hotelgäste, dann erzählt er von seiner Welt, die für andere viel zu klein ist, als dass sie schon mal genauer hingesehen hätten. Wandern und Fotografieren gleichzeitig kann man allerdings schlecht.





Taubers Vitalhotel

Pustertalerstraße 7, I-39030 St. Sigmund/Kiens

Tel. 0039/0474/569500

DZ ab 216 Euro inkl. 3/4 Pension