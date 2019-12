Entspannung in den Highlands

Wind, Regen, Steigungen bis zu 20 Prozent: Eine Radtour an der Westküste Schottlands ist kein Wellnessurlaub. Nach der Etappe über den höchsten Pass von Großbritannien, den 626 Meter hohen Bealach na Bà, schiebe ich mein voll­gepacktes Rad mit zittrigen Knien über die Kies-Einfahrt eines Herrenhauses und freue mich sehr auf eine Tasse Tee.

»Hallo und herzlich willkommen«, sagt der Gastgeber auf Deutsch. Er heißt ­Felix Freiherr von Racknitz, ist Musiker und lebt hier mit seiner schottischen Frau Sarah und seinen Kindern. Früher hat von Racknitz mit Leslie Mandoki in München Schlager und Pop produziert, nun betreibt er dieses Bed & Breakfast mit Tonstudio in der Einsamkeit der Highlands. Das Haupthaus stammt von 1875, es ist umgeben von Rhododendren, Kiefern und Skulpturen aus Holz und Metall. Auf dem weitläufigen ­Gelände stehen mehrere Cottages, in einem habe ich ein Zimmer gebucht. Da ich der einzige Gast bin, habe ich das ganze Häuschen für mich. Abends auszugehen kann ich mir schenken: In Torridon leben nur rund 200 Menschen, es gibt keinen Pub, keinen ­Supermarkt, keine Tankstelle, keinen Bäcker, keinen Metzger. Das Nötigste bekommt man im Dorfladen.

Also lege ich mich in die frei stehende Badewanne und schaue aus dem Fenster in den Wald. Im Hintergrund fiedelt Sarah eine schottische Volksweise, der Wind rauscht in den Bäumen, im Wohnzimmer knistert das Holzfeuer. Eine Radtour in den Highlands kann sich also doch wie Wellness anfühlen.

Torridon Estate

Torridon, Achnasheen IV22 2HA, Großbritannien

Tel. 0044/1445/79 13 87

Cottages, Zimmer und Suiten, DZ ab 153 Euro