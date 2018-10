Was soll das Foto sagen? So schlimm war die erste Bayern-Niederlage der Saison gar nicht, Robert Lewandowski kann nach dem 0:2 in Berlin schon wieder mit seiner Frau Anna feiern gehen.

Was sagt das Foto wirklich? Wenn er der Hertha-Abwehr so eingeschenkt hätte, wie sich seine Frau offenbar eingeschenkt hat, hätte Bayern 4:2 gewonnen.



Was soll das Foto sagen? Ich hab das Schützenzelt gerockt!

Was sagt das Foto wirklich? ... und das ganze Zelt hat gesungen: »Country roads, take him home / To the place he belongs.«



Was soll das Foto sagen? Super Stimmung im Käfer-Zelt!

Was sagt es wirklich? Super Stimmung im Käfer-Zelt – so lange die Fotografen da sind.



Was soll das Foto sagen? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen.

Was sagt es wirklich? Darf ich hier bitte in Ruhe mein Bier trinken, ohne in den Wahlkampf reingezogen zu werden?



Was soll das Foto der Bachelor-Kandidaten Yeliz Koc und Johannes Haller sagen? Hey München, ist voll schön hier auf deiner Wiese #bavaria.

Was sagt es wirklich? Beim nächsten Mal vielleicht besser einen Instagram-Filter mit weniger Blaustich nehmen.



Was soll das Foto von Model Franziska Knuppe sagen? Ich mag das Oktoberfest!

Was sagt es wirklich? Das Oktoberfest ist mir eigentlich egal, mir würde es reichen, das Dirndl im Hotel zu tragen.



Was soll das Foto der Influencerin Kira Bejaoui sagen? Hey Follower, ich hatte eine ganz tolle Idee für einen Fotohintergrund – den Lebkuchenherzstand!

Was sagt es wirklich? Wenn Lebkuchenstandbesitzer von jeder Influencerin mit der gleichen Foto-Idee einen Euro verlangen würden, könnten sie mehr verdienen als ein Wiesnwirt.



Was soll das Foto von Moderatorin Palina Rojinski sagen? Mein Haarshampoo-Sponsor hatte eine lustige Idee: Ihr müsst unter dem Foto kommentieren, ob diese Brezen oder meine Haare die schöneren Zöpfe sind!

Was sagt es wirklich? Verglichen zu Influencer-Werbung kommen einem selbst Seidenbacher-Müsli-Radiospots kreativ vor.



Was soll das Foto sagen? Die Ordner auf der Wiesn sind echt super.

Was sagt es wirklich? Wenn die Ordner auf der Wiesn echt super wären, würde Patricia Blanco schon draußen am Sicherheitszaun abgewiesen.



Was soll das Foto sagen? FDP-Chef Christian Lindner trägt Turnschuhe zur Lederhose und schreibt dazu: »Auch Tracht ändert sich«.

Was sagt es wirklich? Wenn jemand ganz genau weiß, ob und wie sich die bayerische Tracht ändert, dann ein FDP-Chef aus Wuppertal.



Was soll das Foto sagen? Wiesn-Fan Arnold Schwarzenegger feiert den Geburtstag seines Sohns Patrick auf dem Oktoberfest.

Was sagt es wirklich? Danke Papa, dass du mich zur Wiesn mitgenommen, mir ein Bier bezahlt und mir sogar deine alte Trachtenweste geliehen hast. Ich werde mir Mühe geben, bis zum nächsten Oktoberfest reinzuwachsen.