Die App namens »FaceApp« erlebt ihren zweiten Frühling. Bereits 2017 kam sie in die App-Stores, wurde ein Hit, verschwand wieder in den Tiefen der App-Charts – und steht jetzt, merklich verbessert, wieder auf Platz 1. Anfängliche Bedenken, dass die russische Entwicklerfirma damit nur Userdaten klauen will, scheinen doch nicht so berechtigt zu sein, wie dieser Artikel des SZ-Kollegen Max Muth zeigt.

Die App lässt einen auf Selfies um Jahrzehnte jünger oder älter werden. Wo das Altern für Prominente sonst ein großes Tabu ist, wird es hier fröhlich als App-Selbstversuch gepostet. Schön für uns – so viele Falten wird man in ihren Gesichtern dank immer besser werdender Schönheitseingriffe vermutlich nie wieder sehen.

Huch, wer ist denn das? Die Schauspielerin Charlotte Würdig (in echt 41 Jahre alt) mit ihrem Ehemann, dem Rapper Sido (38).

Können sie sich aufs Alter freuen? Ja, wenn ihr Hashtag #jeälterdestobesser ernst gemeint ist. Die beiden sind schon seit sieben Jahren verheiratet, wie sie im Post schreiben – so viel Treue zu seiner »Bitch« ist bei Deutschrappern selten.



Huch, wer ist denn das? Die Bestsellerautorin Charlotte Roche (in echt 41 Jahre alt).

Kann sie sich aufs Alter freuen? Ja. Roche hat auch ohne Scherz-App keine Probleme damit graue Haare zu zeigen. Und offenbar hat sie schon Pläne für die Rente, wie ihre Bildunterschrift verrät: »Omas gegen Rechts«.



Huch, wer ist denn das? Der wohl weltberühmteste DJ: David Guetta (in echt 51 Jahre alt). »Zurück von meiner Show in Ibiza, Juli 2040«, schreibt er im Post.

Kann er sich aufs Alter freuen? Seine Rente ist sicher – die Schwerhörigkeit leider auch.

Huch, wer postet denn hier? Der US-Basketballstar LeBron James (in echt 34 Jahre alt).

Kann er sich aufs Alter freuen? Da sich der berühmte Spruch »White men can't jump« nicht auf die Haarfarbe, sondern auf die Hautfarbe bezieht: ja.

Huch, wer postet denn hier? Heidi Klum (in echt 46 Jahre alt) mit Tom Kaulitz (29).

Kann sie sich aufs Alter freuen? Wenn es stimmt, dass Liebe jung hält, müssten beide locker 150 werden, so dermaßen unglaublich phänomenal unerträglich verliebt, wie sie sich auf Instagram geben.

Huch, wer postet denn hier? Die Musiker Jonas Brothers (in echt 26, 29, 31 Jahre alt).

Können sie sich aufs Alter freuen? Da sie ohnehin schon Pullover wie 60-Jährige tragen, ja.

Huch, wer postet denn hier? Der Sänger Gil Ofarim (in echt 36 Jahre alt).

Kann er sich aufs Alter freuen? Ja, seine Lebensweisheiten klingen jetzt schon wie von einem Hundertjährigen: »... zeit ist kostbar und das äußerliche so unfassbar vergänglich, das einzige worauf es wirklich ankommt ist was du in dir trägst und wie viele spuren du im sand hinterlässt...solltet ihr noch oma oder opa haben, dann ruft sie an, einfach mal so, sie freuen sich...«, schreibt er unter diesem Post.

Huch, wer postet denn hier? Natascha Ochsenknecht (in echt 54 Jahre alt).

Kann sie sich aufs Alter freuen? So lange es Photoshop gibt: ja. Sie ist nämlich die einzige Prominente, die auf dem »Tomorrow«-Foto jünger aussieht als in echt. Und »Today« sieht bei ihr sehr nach 1995 aus.

Huch, wer postet denn hier? Der Rapper Drake (in echt 32 Jahre alt).

Kann er sich aufs Alter freuen? Wenn die App realistische Altersvorhersagen treffen kann: definitiv. Wo andere 50 Jahre älter aussehen, sieht Drake aus, als wäre er nur 5 Monate älter geworden.

Huch, wer postet denn hier? Unser Kochkolumnist Tohru Nakamura mit seinem Kochkollegen Tim Mälzer.

Kann er sich aufs Alter freuen? Beruflich auf jeden Fall, Mälzer und er planen laut Bildunterschrift bereits die TV-Staffel »Kitchen Impossible 2049«.

Huch, wer postet denn hier? Die Sängerin Miley Cyrus (in echt 26 Jahre alt).

Kann sie sich aufs Alter freuen? Ja! Bei Cyrus Party-Lebensstil kann sie dankbar sein über jeden Tag, den sie älter als 40 wird.