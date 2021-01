Neue Zeiten, neue Selfies

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1esshjmhj0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Wer wird hier geimpft? Der Microsoft-Gründer Bill Gates.

Was schreibt er? »Einer der Vorteile daran, 65 Jahre alt zu sein, ist es, für eine Covid-19-Impfung berechtigt zu sein. Ich hab meine erste Dosis bekommen und fühle mich großartig.«

Was lernen wir? Einer Verschwörungstheorie zufolge ist Covid-19 eine Erfindung von Gates, mit dem Ziel, der Menschheit beim Impfen Mikrochips zu implantieren. Folglich würde sich Gates hier gegen sein eigenes Virus impfen und sich selbst versklaven. Muss man eventuell noch mal überdenken, die Theorie.

Wer wird hier geimpft? Die britische Schauspielerin Joan Collins, bekannt aus der Serie »Denver-Clan«, wo sie die legendär fiese Intrigantin Alexis Colby spielte.

Was schreibt sie? Sie dankt den Ärzten für den schmerz- und reibungslosen Ablauf der Impfung.

Was lernen wir? Wenn man (wie Collins im Post betont) in Großbritannien am selben Tag wie die 94-jährige Queen Elisabeth geimpft wird, muss man ziemlich weit vorne in der Warteliste stehen.

Wer wird hier geimpft? Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis.

Was schreibt er? Den Post hat er nach den ersten Reaktionen auf seine entblößte Brust leider wieder gelöscht.

Was lernen wir? Diese Impfung hatte tatsächlich starke Nebenwirkungen: Das Netz feierte Mitsotakis für seinen göttergleichen Sexappeal. Selbst CNN-Starreporterin Chistiane Amanpour und die britische »The Times« applaudierten. Mitsotakis ließ bei der Folgeimpfung sein Hemd an.

Wer wird hier geimpft? Kroatiens Finanzminister Zdravko Marić.

Was schreibt er? Lustiger ist, was andere Instagram-User zu diesem Foto schreiben. Etwa: »Wenn nur unsere Wirtschaft so gut aussehen würde wie seine Muskeln.« Oder: »Besteuere mich, nimm mein ganzes Geld!«

Was lernen wir? Nach fast einem Jahr Social Distancing sind die Menschen offenbar sehr leicht zu erregen.

Wer freut sich hier über seine Impfung? Die Ärztin Dani Luna aus New York.

Was schreibt sie? »Runde 1 geschafft. Wir sitzen alle im selben Boot. Ich danke den Forschern und den Geldgebern, die diese Fortschritte möglich gemacht haben. Vielen Dank auch an alle Mediziner, die bis tief in die Nacht arbeiten, um so viele Menschen wie möglich zu impfen.«

Was lernen wir? Die beste Schaufenster-Dekoration des Jahres 2021 steht schon Anfang Januar fest.

Wer wird hier geimpft? Der Komiker Dieter Hallervorden.

Was schreibt er? »Heute gegen Corona geimpft! Ja! Ja! Jaaa!«

Was lernen wir? Wenn die Fußballstadien geschlossen sind, kann man seine Emotionen zumindest beim Impf-Termin ausleben. Oder um es mit Herbert Zimmermanns berühmter Radioreportage von der WM 1954 zu sagen: »Aus dem Hintergrund müsste der Arzt impfen – der Arzt impft – Ja! Ja! Jaaa!«

Wer wird hier geimpft? Ein Mediziner namens @doc.adrian (Selbstbeschreibung: »Arzt am Tag, Superheld in der Nacht«.)

Was schreibt er? »War ich vor der Impfung ängstlich? Ja, etwas.«

»Hatte ich Zweifel? Ein winziges bisschen.«

»Warum habe ich mich doch geimpft? Weil ich der Wissenschaft vertraue und – noch wichtiger – die Menschen in meinem Umfeld schützen wollte.«

Was lernen wir? Batman wäre stolz auf ihn.

Wer wird hier geimpft? Der Schauspieler und ehemalige Politiker Arnold Schwarzenegger.

Was schreibt er? »Come with me if you want to live« (»Folge mir, wenn du leben willst«), schreibt Schwarzenegger doppeldeutig unter dem Impf-Video in Anspielung an ein berühmtes »Terminator«-Filmzitat.

Was lernen wir? Weiter Schwarzenegger-Filmspruch-Klassiker, die sich für eine Corona-Impfung anbieten würden:

»I'll be back« (vor der Folgeimpfung),

»Hasta la vista, baby« (nach der Folgeimpfung).

Wer wird hier geimpft? Der Schauspieler Sir Patrick Stewart (u.a. Star Trek).

Was schreibt er? »Holt euch die Impfung so schnell es geht.«

Was lernen wir? Ein bisschen mehr Warp-Geschwindigkeit bei den Impfungen könnte in Deutschland gut tun.

Wer wird hier geimpft? Die Hautärztin Mandy Mar.

Was schreibt sie? Sie hat ihren Großvater an COVID-19 verloren. »Er starb allein in einem Krankenhausbett, umgeben von Menschen in gelben Anzügen, Masken und Gesichtsschutz, die nicht in der Lage waren, Besucher zu ihm zu lassen. «

Was lernen wir? Zuversicht: »Dieses Jahr habe ich auf der Intensivstation mehr Leiden und Tod gesehen, als ich jemals hätte erwarten können, aber heute habe ich Hoffnung.«

Wer wird hier geimpft? Die neue Vize-Präsidentin Kamala Harris.

Was schreibt sie? »Ich bin unglaublich dankbar für unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die diesen Moment möglich gemacht haben.«

Was lernen wir? Krankenschwestern und Ärzte wissen, was öffentliches Lob von Spitzenpolitikern bedeutet: Keine Lohnerhöhung, keine Personalaufstockung – aber es findet sich bestimmt wieder jemand, der aufmunternd für sie klatscht.

Wer wird hier geimpft? Der Republikaner Mitch McConnell, ehemals Mehrheitsführer im US-Senat.

Was schreibt er? »Eben die sichere, effektive Covid-Impfung erhalten.«

Was lernen wir? Gut, dass Donald Trump gerade nicht twittern darf.

Wer wird hier geimpft? Die Ärztin Dr. Rocio Harbison aus Houston.

Was schreibt sie? »Hab meine Covid-Impfung abgeschlossen! Ich kann es gar nicht erwarten, bis unsere Kinder auch geimpft werden. Diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei.«

Was lernen wir? Man sollte schnell noch in das Impf-T-Shirt-Geschäft einsteigen bevor die Berlin-Mitte-Hipster ihre Impftermine bekommen.

Wer wird hier geimpft? Der britische Schauspieler Ian McKellen (u.a. Herr der Ringe).

Was schreibt er? »Jeder, der schon so lange lebt wie ich, ist nur mehr am Leben, weil er zuvor in seinem Leben schon mal geimpft wurde.«

Was lernen wir? Gandalf der Weiße ist auch Gandalf der Weise

Wer wird hier geimpft? Eine Krankenschwester aus Minnesota.

Was schreibt sie? »24 Stunden nach der Impfung! Fühle mich toll, bis auf einen milden Schmerz im Arm.«

Was lernen wir? So stolz auf ein Pflaster war man zuletzt mit fünf Jahren beim Belohnungskakao nach dem Kinderarzttermin.