Personen: Zwei Freizeitmodels mit den Pseudonymen Laura und Mario – die Frau im roten Top ist unbekannt

Meme-Name: Distracted Boyfriend

Wird gern verbreitet, wenn… …es um irgendeine Form von Verrat geht

Steht meistens für: Ich denke, ich muss mich ­einfach mal wieder neu orientieren

Früher hätte man gesagt: Andere Mütter haben auch schöne Töchter

Entstanden, als… …die drei ein Stockfoto stellten, das Untreue auf lustige Weise zeigen sollte

Wie es weiterging: Das Paar auf dem Foto kann sich vor Internetanfragen kaum retten – beide wollen aber anonym bleiben



Person: Chloe Clem

Meme-Name: Side-Eyeing Chloe

Wird gern verbreitet, wenn… …Kim Jong-un mal wieder mit Atomraketen droht

Steht meistens für: seltsame Überraschungen

Früher hätte man gesagt: Immer locker durch die Hose atmen!

Entstanden, als… …ihre Eltern im Auto erzählten, dass sie statt in die Schule ins Disneyland fahren.

Wie es weiterging: Ihr Gesicht wurde auf die Lift-Tür der Google-Zentrale in Brasilien gedruckt



Person: Tony Appleton

Meme-Name: The »Royal« Town Crier

Wird gern verbreitet, wenn… …Seehofer Witze über 69 abgeschobene Geflüchtete macht

Steht meistens für: HEY!

Früher hätte man gesagt: Alle mal herhören!

Entstanden, als… …er anfing, aus Spaß die Hochzeiten und Geburten des britischen Königshauses zu verkünden

Wie es weiterging: Er weiß jetzt, was ein Meme ist



Person: Zoe Roth

Meme-Name: Disaster Girl

Wird gern verbreitet, wenn… …Christian Lindner die Koalitionsverhandlungen platzen lässt

Steht meistens für… …du glaubst, ich bin harmlos? Ich bin der Teufel!

Früher hätte man gesagt Na, so ein Früchtchen!

Entstanden, als… …ihr Vater sie vor einer Feuerwehr­übung fotografieren wollte und sie dafür ­lächeln sollte

Wie es weiterging: Sie verkaufte die Rechte an dem Bild an eine Marketingagentur und zahlt mit dem Erlös ihre Studiengebühren



Person: Arató András István

Meme-Name: Hide your Pain Harold

Wird gern verbreitet, wenn… …Andrea Nahles versucht, sich im Guten von der SPD zu verabschieden

Steht meistens für: Mein Mund lächelt, aber ­meine Augen weinen

Früher hätte man gesagt: Das Leben ist kein Ponyhof

Entstanden, als… …ein Fotograf seine Urlaubs-Selfies auf Facebook entdeckte und ihn als ­Model engagierte

Wie es weiterging: Er macht gute Miene zum bösen Meme

Person: Donald J. Trump

Meme-Name: Executive Order

Wird gern verbreitet, wenn… …Trump alle an den Rand eines Nervenzusammenbruchs bringt und darauf auch noch mächtig stolz ist

Steht meistens für: Donald Trump ist der dümmste Präsident, den die USA je hatten

Früher hätte man gesagt: George W. Bush ist der dümmste Präsident, den die USA je hatten

Entstanden, als… …Trump eine alte Regel des Internets brach: Halte nie ein weißes Stück Papier in eine Kamera

Wie es weiterging: Trump hält weiter fleißig Papiere in die Kamera



Person: Silvia Bottini

Meme-Name: First World Problems

Wird gern verbreitet, wenn… …sich die verzogenen Kinder von Stars beschweren, dass der Kaviar am Buffet zu warm sei

Steht meistens für: Jammer nicht so rum!

Früher hätte man gesagt: Denkst du auch mal an die Kinder in Afrika?

Entstanden, als… …ihr Freund, ein Fotograf, sie bat, für eine Fotoserie zu weinen

Wie es weiterging: Sie arbeitet an einem Film darüber, wie es ist, ein Meme zu sein



Person: Queen Elizabeth II

Meme-Name: One is not amused

Wird gern verbreitet, wenn… …dein 97-jähriger Mann kurz nach einem Autounfall ­wieder ohne Gurt am Steuer sitzt

Steht meistens für: Das kannste schon so machen – aber dann isses halt Kacke!

Früher hätte man gesagt: Ab mit seinem Kopf!

Entstanden, als… …die Queen sich während der ­Olympischen Spiele in London ­langweilte

Wie es weiterging: Prinz Charles hofft immer noch darauf, endlich ein Meme zu werden



