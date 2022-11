»Am Ziel sind wir erst, wenn es unser Atelier nicht mehr braucht«

Irgendwie passt es, dass man das Atelier Goldstein von der Straße aus nicht sehen kann, dass die Remise aus dem 19. Jahrhundert, in der es untergebracht ist, verwunschen in einem Innenhof in Frankfurt-Sachsenhausen liegt, dass man also nicht im Vorbeigehen auf diesen Ort stößt, sondern neugierig sein und sich ein bisschen anstrengen muss, um ihn zu finden und erst recht, um ihn zu verstehen.

Mehr als zwanzig Jahre ist es her, dass die Bühnen- und Kostümbildnerin Christiane Cuticchio ihre