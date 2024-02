Der Vor-der-Show-Master

Wie kann es sein, dass du jedes Jahr vor Zehntausenden Menschen auftrittst – und keiner von denen ist gekommen, um dich zu sehen? Dass du aber all diese Leute zuverlässig zum Lachen bringst? Ach was, zum Lachen – zum Jubeln, Trampeln, Ausrasten! Zu einer Ausgelassenheit, von denen viele vorher gar nicht wussten, dass sie in ihnen steckt! Es gibt nicht viele Menschen, die so etwas können. In Deutschland sind es neun. So viele sogenannte Warm-Upper, allesamt Männer, arbeiten für deutsche