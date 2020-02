SZ Magazin: Sie haben ein Buch über Ihre Reisen mit Menschenrechtsorganisationen geschrieben, auf denen Sie Opfer von Vergewaltigungen, Hunger und Folter begegnet sind. Gibt es eine Rangfolge von Leid?

Katja Riemann: Im Sinne von, was ist am schlimmsten? Ich weiß es nicht. Was ist Leid? Wo beginnt es denn? Wo leiden wir schon, wo andere das Wort noch nicht in den Mund nehmen würden?



Sie erwähnen im Buch einen zwölfjährigen Jungen, der in Bukavu ein neun Monate altes Baby vergewaltigt haben soll. Geht es noch schlimmer?

Im Ostkongo haben wir mit ehemaligen Kindersoldaten gesprochen, die waren alle noch so klein, aber man hat sie unter Drogen gesetzt und dann haben sie unglaublich grausame Sachen gemacht. Dennoch gehören Minderjährige nicht in ein Gefängnis mit anderen Rebellen. Ich muss dazu noch sagen, dass man nicht weiß, ob der Junge das tatsächlich getan hat. Wir sind nicht nach Bukavu gefahren, um das herauszufinden, wir sind keine Anwälte. Aber natürlich passierte es, dass Babys vergewaltigt wurden. Geschieht nicht nur im Kongo.