Liebesgrüße aus Paris

»Paris war für mich lange eine Zeichnung in der Küche meiner Großmutter: eine Illustration von Francisque Poulbot, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts das ärmliche Leben der Kinder auf dem Montmartre zeichnete. Heute wird seine Kunst als Kitsch angesehen, in Montmarte kann man sie an jeder Straßenecke kaufen. Seinetwegen bin ich für mein Bild mit dem Model Louise Follain auf die Treppen der Sacré-Cœur gestiegen. Louise erinnert mich an französische Schönheiten wie Françoise Hardy. Mit diesem Klischee wollte ich spielen und es mir zu eigen machen. Das Selfie symbolisiert für mich, wie Menschen sich heute in einer Stadt wie Paris verhalten.«

Paul Rousteau, geboren 1985 in Beauvais in Nordfrankreich, fotografiert für Magazine wie »Harper’s Bazaar« und stellt in Galerien aus.

Kleid von Louis Vuitton