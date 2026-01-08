Es weißt scho, dass des Ketchup vielleicht des beliebteste ist, aber sicher nicht des beste?«, fragte mich mein Vater, als er kürzlich mit meiner Mutter bei uns in London zu Besuch war und im niederbayerischen Dialekt die rote Flasche auf dem Küchentisch kommentierte. Natürlich wusste ich »des«. Heinz-Tomato-Ketchup, Qualitätsurteil lediglich »gut« (2,3), in der Kategorie Schadstoffe sogar nur »befriedigend« (2,6). Ich bin mit diesem Benotungssystem aufgewachsen, nicht nur als Schüler des deutschen Bildungswesens, sondern auch als Kind der noch deutscheren
Stiftung Warentest, die Ur-Influencer
