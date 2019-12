Auf einen Streich

Vor ein paar Wochen stand ich am Terminal 2 des Münchner Flughafens und wartete auf den Künstler Maurizio Cattelan. Er hatte gerade die diesjährige Kunstausgabe des SZ-Magazins gestaltet und zugesagt, für einen Abend nach München zu kommen, um das Heft und seine Collagen im Lenbachhaus vor­zustellen. Er sollte mit der Lufthansa-Maschine aus Mailand um 14.20 Uhr landen, aber die A9 in Richtung Flug­hafen war dicht und ich spät dran, und so hastete ich um 14.35 Uhr vom Parkplatz in die Ankunftshalle, als mein Handy vibrierte, eine SMS des Künstlers: