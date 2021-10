»Eigentlich vertragen wir gar nicht viel Oberflächlichkeit«

Frau Beilfuß, Ihr Buch heißt Fragen können wie Küsse sein. Was kann die Frage, was die Antwort nicht kann?

Carmen Beilfuß: Fragen sind grundsätzlich Begründungen eines tiefen Interesses am anderen Menschen. Wenn ich eine Behauptung aufstelle, mache ich einen Punkt, die Konversation ist zu Ende. Die Frage hat ein Fragezeichen, damit nehme ich Kontakt auf, ich interessiere mich für etwas, das außerhalb von mir ist. Darauf reagieren Menschen offen: Du meinst mich? Und ich sage: Ja, ich meine dich. Gemeint und gesehen zu werden, ist etwas, das sich Menschen sehr wünschen. Und oft entdecken sie durch Fragen ihr Leben nochmal neu. Das ist eine große Chance, Haltungen oder sogar Lebensprozesse zu verändern.