»Ich dachte nie, dass ich lesbisch bin«

(*Beide Frauen möchten aus Rücksicht auf Ex-Partner oder ihre Kinder nicht, dass wir ihre richtigen Namen nennen.)

SZ-Magazin: Beginnen wir mit einer kleinen Zeitleiste: Wie lange waren Sie jeweils verheiratet und wann war ihr Coming-out?

Claudia*: Ich war bis zu meinem Coming-out 24 Jahre in der Beziehung mit meinem jetzt Ex-Mann 20 Jahre verheiratet. Wir haben drei gemeinsame Kinder, zwei davon sind schon volljährig, eins fast.

Jutta*: Ich bin bis heute nicht geschieden, also zum jetzigen Zeitpunkt 30 Jahre in der Beziehung, davon 26 Jahre verheiratet. Wir haben uns im Guten getrennt und jetzt eine freundschaftliche Ebene gefunden. Weil wir keine Kinder haben, war es etwas einfacher.

Claudia: Das Coming-out war bei uns beiden im Prinzip gleichzeitig, vor fünf Jahren.