»Viele Männer spüren überhaupt nicht, wie einsam sie sind«

SZ-Magazin: Sie sind seit rund 30 Jahren Paartherapeut. Wer macht häufiger den ersten Termin in Ihrer Praxis, der Mann oder die Frau?

Terrence Real: Eindeutig die Frauen!

Was meinen Sie, woran liegt das?

Im Patriarchat werden Frauen so sozialisiert, dass sie mehr über Beziehungen wissen und mehr von einer Beziehung erwarten als Männer. Zudem verlangen heterosexuelle Frauen von ihren Partnern heute ein neues Maß an emotionaler Intimität. Für unsere Eltern und Großeltern war eine stabile, kameradschaftliche Ehe gut genug, so lange nicht geschlagen oder getrunken wurde. Heute sind es vermehrt Probleme der Beziehungsqualität, die zur Trennung führen.