SZ-Magazin: Stellen auch Sie fest, dass der Stempel, jemand sei ein Narzisst, immer häufiger aufgedrückt wird, obwohl kaum jemand weiß, was ein Narzisst genau ist?

Bärbel Wardetzki: Ja, leider. Jeder, der uns unbequem ist oder uns Ärger bereitet, wird schnell als Narzisst abgestempelt. Dasselbe gilt für Zweierbeziehungen, in denen der Partner oder die Partnerin narzisstisch genannt wird, wenn sich der- oder diejenige beispielsweise egoistisch verhält oder kein Einfühlungsvermögen zeigt. Es können in diesem Fall narzisstische Anteile vorliegen, aber so jemanden als Narzisst oder Narzisstin zu bezeichnen wäre falsch. Auch eine Beziehung, in der es Probleme gibt, ist nicht gleich eine narzisstische oder toxische Beziehung.

Was genau ist denn ein Narzisst?

Ich bezeichne nur jemanden als Narzissten, der eine wirkliche Persönlichkeitsstörung hat. Die tritt nur bei ein bis drei Prozent der Bevölkerung auf und ist das letzte Glied einer langen Kette von narzisstischen Ausprägungen.

Als Laie denke ich an jemanden, der sehr eitel, selbstverliebt, gleichzeitig hochempfindlich ist. Stimmt das?

Jeder Mensch hat narzisstische Anteile – Gott sei Dank. Deshalb machen wir uns schön, versuchen, freundlich zu sein, arbeiten gut, damit wir Lob kriegen. Das ist ganz normal, das hat mit Störung überhaupt nichts zu tun. Wir müssen unser Selbstwertgefühl immer wieder ins Gleichgewicht bringen. Und je nachdem, wie stark ich es erhöhen muss, um mit unangenehmen Situationen umgehen zu können, ist es eben narzisstisch im Sinne eines wirklichen Selbstwertproblems, oder es ist narzisstisch im Sinne eines positiven Narzissmus.

Es gibt auch positiven Narzissmus?

Oh ja. Wir alle brauchen Selbstwertgefühl, um in Situationen, in denen wir versagen, nicht zusammenzubrechen. Es ist völlig normal, erstmal zu verzweifeln, wenn ich beispielsweise den Job verliere. Doch vielleicht kann ich mir nach einiger Zeit sagen: Ich bin trotzdem ein wertvoller Mensch, ich kremple die Ärmel hoch und versuche, aus dieser Misere rauszukommen. Solche Menschen kennen ihre Stärken und Schwächen, sie können ihre Gefühle regulieren. Wir müssen uns schließlich alle jeden Tag mit Situationen auseinandersetzen, die unser Selbstwertgefühl mindern: Nicht jeder ist freundlich zu uns, es klappt nicht immer alles. Wenn ich nicht narzisstisch gestört bin, habe ich immer die Möglichkeit, mich innerlich auszutarieren. Narzisstisch heißt ja nichts anderes als »den Selbstwert betreffend«. Das ist erstmal ein ganz neutraler Begriff, der sich auf die Selbstliebe des Menschen bezieht.

Woran merke ich, ob jemand ein gesundes Selbstwertgefühl hat – oder ein übersteigertes?

Daran, dass diese Menschen nur von sich sprechen und selten oder nie fragen, wie es dem Gegenüber geht. Sie prahlen damit, welche wichtigen Menschen sie kennen, welche Erfolge sie schon errungen haben und wie viel Zustimmung und Anerkennung sie von anderen bekommen. Der Narzissmus kann sich aber auch darin zeigen, dass zum Beispiel ein Mann der große Gönner für eine Frau ist, ihr berufliche Wege ebnet und sie auf diese Art und Weise abhängig macht. Es geht also bei diesen Menschen immer darum, dass sie über allen anderen stehen und sich für besser und wichtiger halten.

Das ist dann der negative Narzissmus?

Ich nenne das eher defizitären Narzissmus. Er kommt bei Menschen mit brüchigem Selbstwertgefühl vor, sie nennen wir landläufig narzisstisch. Sie sind angewiesen auf die Bestätigung von außen. Kriegen sie die nicht, rutschen sie in ein tiefes Loch, bezeichnen das jedoch oft als Sensibilität oder Empfindlichkeit. Werden sie nicht beachtet oder findet man sie nicht besonders toll, sind sie gekränkt. Diese Menschen haben wirklich eine narzisstische Beeinträchtigung. Das sind aber noch keine narzisstischen Persönlichkeitsstörungen.

Sondern?

Von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung kann man nur sprechen, wenn sie per Testung diagnostiziert wird. Bei solchen Menschen liegt eine starke Beeinträchtigung in Beziehungen vor, ihnen fehlt jegliche Form der Einfühlung, sie ertragen keine Kritik, sind permanent mit Phantasien grenzenlosen Erfolgs, Macht und Überlegenheit beschäftigt, haben übermäßige Ansprüche an eine bevorzugte Behandlung und kreisen nur um sich selbst. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat häufig auch psychopathische Züge, beispielsweise die Neigung zur Gewalt. Diese Leute erreicht man auch nicht mehr. Menschen mit starken narzisstischen Anteilen schieben sich gern in den Mittelpunkt. Zu ihnen gehören oft jene, die einen Raum betreten, und die Mehrheit der Anwesenden sieht sie sofort. Sie sind zum Teil irrsinnig spannend, eloquent, mutig, visionär, werden bewundert, haben eine starke Ausstrahlung, sie betreiben Menschenfängerei, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Weil aber alle positiven Eigenschaften ins Negative umschlagen können, werden sie zu regelrechten Kotzbrocken, ihre Eloquenz wird zur Rechthaberei. Bei Donald Trump haben wir das gesehen: Er stellt sich hin, erzählt irgendwas, und viele bewundern ihn, weil sie sich mit der Großartigkeit dieses Menschen identifizieren und sich dadurch selbst großartiger fühlen. Begebe ich mich in die Nähe eines solchen Menschen, kriege ich natürlich etwas ab von diesem Strahlen. Das wiederum steigert mein eigenes Selbstwertgefühl, es ist also eine Win-Win-Situation. Man muss jedoch auch sagen, dass es Menschen mit einer narzisstischen Struktur gibt, die wirklich super sind, die das überhaupt nicht bösartig leben. Und es gibt die anderen, die das eher negativ leben, andere Leute manipulieren, unterdrücken.

Ist denen bewusst, dass sie manipulieren?

Tja, das ist so die Frage. Teils schon, teils wieder nicht. Manches läuft einfach automatisch ab. Die Störung fängt an, wenn ich das Lob brauche, um mich überhaupt wertgeschätzt zu fühlen. Weil ich kein Maß für mein Selbstwertgefühl habe, müssen andere herhalten, die mir ständig sagen: Du bist wertvoll, du bist wertvoll, du bist wertvoll. Glauben tue ich es trotzdem nicht. In einem solchen Fall ist das wirklich ein narzisstisches Problem.

Was raten Sie, wenn jemand in einer Beziehung das Gefühl hat, die andere Person stellt sich immer mehr in den Vordergrund? Wenn das für diese Person ein Problem ist, sollte sie sich aufgerufen fühlen, ihr Gegenüber entweder in die Schranken zu weisen oder ein offenes Gespräch zu führen, in dem sie der Person erklärt, was ihr nicht gefällt und was sie sich für die Zukunft wünscht. Im Grunde ist so eine Situation eine Herausforderung für das eigene Selbstwertgefühl, sich genauso wichtig zu nehmen wie den anderen und sich nicht hinten anzustellen. Denn der andere kann einen nur dominieren, wenn man dies zulässt und sich zurücknimmt.

Kann es sein, dass beim Online-Dating Menschen mit narzisstischen Zügen besonders gut ankommen, weil sie sich selbst zu präsentieren wissen?

Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da Menschen mit einer starken narzisstischen Struktur sehr positiv auf das andere Geschlecht wirken. Das trifft sowohl für Männer als auch für Frauen zu. Sie präsentieren sich mit ihren schönsten Fotos, auf denen sie immer attraktiv und in perfekter Pose zu sehen sind. Ihre Vorzüge und Erfolge stellen sie in den Vordergrund und geben dem anderen das Gefühl, dass sie der Hauptgewinn sind. Viele können sich auch schriftlich hervorragend ausdrücken und damit den Anschein geben, intelligent und weltoffen zu sein.

In welchen Typ verliebt sich jemand mit einer narzisstischen Störung?

Häufig in einen Komplementärnarzissten. In einer solchen Beziehung lebt einer den offenen Narzissmus, ist also egozentrisch, dominant, eigensinnig und so weiter. Der andere, der Komplementärnarzisst, lebt den verdeckten Narzissmus: Das Selbstwertgefühl ist sehr klein, die Scham vor Gefühlen spielt eine wichtige Rolle, er vermeidet es, in der ersten Reihe stehen zu wollen. Der Komplementärnarzisst sucht sich einen grandiosen Narzissten, durch den er sich selbst aufwerten kann. Das Spannende am Narzissmus ist ja, dass auch bei den grandiosen Narzissten immer ein Teil Minderwertigkeit dabei ist. Sie machen sich so groß, damit sie nicht spüren, wie schwach und fehlerhaft sie sind, denn dann brächen sie zusammen. Und in Beziehungen können sie diesen schwachen Teil auf ihren Partner projizieren, der ja sowieso in dem Gefühl der Minderwertigkeit hängt. Zusammen bilden sie dann ein Ganzes. Also eine Person lebt die Grandiosität, die andere Person das Gefühl von Wertlosigkeit.

Kann das überhaupt gutgehen?

Am Anfang funktioniert es gut, später nicht mehr so sehr. Da treffen sich zwei Menschen, die im anderen die Liebe zu finden glauben, die sie schon ein Leben lang suchen. Verliebt sich zum Beispiel die Frau mit einem schwachen Selbstwertgefühl in den tollen Mann, glaubt sie, bei ihm die Liebe zu bekommen, die sie ersehnt. Genauso ergeht es dem Mann. Und mit diesem Gefühl gehen sie aufeinander zu, bis sie feststellen, ich krieg ja gar nichts vom Gegenüber. Denn emotional sind beide ausgehungert und können sich nicht geben, was sie sich voneinander versprochen haben. Beide sind enttäuscht und zerreiben sich gegenseitig am destruktiven Umgang. Statt zu sagen, was die Frau braucht, passt sie sich an, bevor sie wieder eine Abwertung bekommt. Mit Liebe hat das nichts zu tun.

Wie unterscheidet sich eine narzisstische Beziehung von einer dysfunktionalen?

In dysfunktionalen Beziehungen kommt es ebenfalls statt zu Liebe zu Leid und Unfrieden. Das kann natürlich aus einer narzisstischen Verstrickung zwischen den Partnern resultieren, aber auch aus anderen Quellen stammen: Wenn einer wegen seiner starken Verlustangst versucht, den oder die andere zu stark an sich zu binden, oder den anderen nicht loslassen kann, weil er durch die andere Person seine Lebendigkeit spürt. Manche Menschen sind auch wahnsinnig eifersüchtig und versuchen die andere Person permanent zu kontrollieren. Das alles kann, muss aber nicht aus einer narzisstischen Struktur erwachsen.

Sie haben ein Buch über weiblichen Narzissmus geschrieben. Das ist allein schon deshalb interessant, weil man fast automatisch das Siegel »Du bist ein Narzisst« Männern an die Brust heftet. Haben Männer denn häufiger narzisstische Strukturen als Frauen?

Das lässt sich nicht belegen, da wir nicht alle Menschen auf ihre narzisstischen Anteile hin testen können. Bei Männern fällt der Narzissmus allerdings stärker auf, da sie großspuriger auftreten als narzisstisch strukturierte Frauen. Die seit Jahrtausenden erfolgte Überhöhung der Männer, und die Entwertung der Frauen könnte ein Grund sein, dass Frauen dazu neigen, sich eher zu entwerten als sich zu überhöhen. Leider besteht diese Tendenz heute noch. Bei narzisstisch strukturierten Frauen erkennt man die narzisstischen Anteile sehr viel schwerer und später als bei Männern.

Warum?

Der weibliche Narzissmus begründet sich vorwiegend im Gefühl der Wertlosigkeit, der männliche vorwiegend in der Grandiosität. Frauen verstecken ihr Minderwertigkeitsgefühl hinter einer selbstbewussten Fassade und würden nie jemandem zeigen, wie hässlich und blöd sie sich in Wahrheit finden.

Kann man sagen, dass narzisstische Männer sich für grandios halten und deshalb glauben, das sei ihr wahres Ich, sie also keine Fassade brauchen?

Ja, sie identifizieren sich mit ihrer Grandiosität und halten sich für selbstbewusster und besser als andere. Bei einer Frau jedoch, die selbstbewusst wirkt und sich auf eine Beziehung einlässt, bröckelt die Fassade irgendwann. Die Beziehung beginnt immer mehr zu kippen, denn diese Frau wertet sich ja durch den Mann auf. Im Lauf der Zeit wird sie immer abhängiger und unselbständiger. Und fühlt sich oft dem Mann nicht gewachsen, den sie immer noch aufwertet, weil sie ihn auf ein Podest gestellt hat. Um ihn nicht zu verlieren, passt sie sich ihm immer mehr an, da sie ja überzeugt, nicht gut genug für ihn zu sein.

Was führt dazu, dass aus jemandem ein Narzisst wird?

Da gibt es verschiedene Aspekte: Zum einen ist Narzissmus teilweise genetisch bedingt, zum anderen, sind es sehr sensible Menschen, die sich durch die narzisstische Fassade schützen. Das ist ja im Grunde eine geniale Methode: Um sich nicht schlecht zu fühlen, baue ich mir ein Größenselbst auf und identifiziere mich damit. Das ist doch perfekt. Und dann haben diese Menschen viele kränkende Erfahrungen gemacht, sehr häufig relativ früh, dass sie starke Selbstentwertung erlebt haben, etwa die Botschaft: So, wie du bist, bist du nicht gut genug. Oder sie kriegen die Aufgabe, eine bestimmte Fähigkeit zu zeigen, die vor allem dem Selbstwert der Eltern dient. Das sind alles mögliche Faktoren, die zusammengenommen zu einer narzisstischen Persönlichkeit führen können.