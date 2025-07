Wie bekommt man wieder mehr Lust aufeinander? Dieses Interview ist der erste Teil einer dreiteiligen Serie zu Sex in in der zweiten Lebenshälfte. Wenn Sie den nächsten Artikel nicht verpassen wollen, können Sie hier unseren Newsletter »Alles Liebe« abonnieren.

Je länger Paare zusammen sind, desto unzufriedener sind sie in der Regel mit ihrem Sexleben, das zeigen Studien. Warum ist das so?

Es ist ein Irrglaube, dass unsere Sexualität immer so aufregend bleibt wie am Anfang. Die Verliebtheit ist meistens schon nach einigen Monaten weg, das ist normal. Der Sex wird mit der Zeit oft langweilig und schläft über die Jahre manchmal sogar komplett ein. Das heißt nicht zwingend, dass wir etwas falsch machen. Der Stresspegel spielt eine entscheidende Rolle: Wer lange zusammen ist, hat oft andere Prioritäten – die Karriere, Kinder im Teenageralter, möglicherweise pflegebedürftige Eltern. Um alles Mögliche wird sich gekümmert, nur nicht um die Paarbeziehung. Auch körperliche Veränderungen können Hemmungen hervorrufen, der Verlust der eigenen Attraktivität spielt oft eine Rolle.