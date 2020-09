»Bei einer Trennung auf Probe kann man mal wieder Luft holen«

SZ-Magazin: Ich kenne einige Paare, die sich auf Probe getrennt haben, aber keines, das daraufhin wieder zusammengekommen ist. Was haben sie falsch gemacht?

Ann Raffalt: Das kommt sehr auf das Paar und deren Schwierigkeiten an.

Was sind die häufigsten Schwierigkeiten?

Dass nicht beide Partner die Trennung auf Probe wollen, sondern nur einer, und der andere willigt gezwungenermaßen ein; oder einer der beiden hat nicht den Mut, klar auszusprechen, dass er die Trennung will, nennt das lieber Trennung auf Probe, hat aber in Wahrheit nur einen Gedanken: Wie komme ich ohne großen Ärger da raus?