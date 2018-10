Aus voller Kehle

Black Metal ist der finstere kleine Bruder des Heavy Metal. Nicht nur hart und laut, sondern: Zombie-Apokalypse. Aber warum ist ausgerechnet Norwegen das Mutterland dieses Genres? Musikwissenschaft und Skandinavistik sind da eher ratlos. Ist halt oft dunkel da oben, meistens kalt, darau reagieren die Menschen mit brachialer Musik, so in etwa die häufigste These.



Was für Black-Metal-Musiker aber mehr Stress bedeutet als Temperatur und Lichtverhältnisse, ist die Gesangstechnik. Der klassische Heavy-Metal-Gesang setzt ja auf hohe Töne (zur Orientierung: Kreide auf Schultafel), der Black Metal dagegen auf etwas, was mit Grunzen durchaus nicht despektierlich beschrieben ist. Dazu gehört viel Übung,

viel Stimmbandtraining, die Sänger müssen die Töne tief aus der Kehle hervorzerren, ein endzeitliches Ächzen und Krächzen, ein tödliches Röhren und Röcheln. Für sich genommen klingt das eher nach Katarrh, aber verstärkt und verzerrt durch Mikrofon und Lautsprecher wird daraus ein Fauchen, gegen das sich Godzilla anhört wie Rotkäppchen auf dem Weg zur Großmutter.

