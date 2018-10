Aus voller Kehle

Black Metal ist der finstere kleine Bruder des Heavy Metal. Nicht nur hart und laut, sondern: Zombie-Apokalypse. Aber warum ist ausgerechnet Norwegen das Mutterland dieses Genres? Musikwissenschaft und Skandinavistik sind da eher ratlos. Ist halt oft dunkel da oben, meistens kalt, darau reagieren die Menschen mit brachialer Musik, so in etwa die häufigste These.



Was für Black-Metal-Musiker aber mehr Stress bedeutet als Temperatur und Lichtverhältnisse, ist die Gesangstechnik. Der klassische Heavy-Metal-Gesang setzt ja auf hohe Töne (zur Orientierung: Kreide auf Schultafel), der Black Metal dagegen auf etwas, was mit Grunzen durchaus nicht despektierlich beschrieben ist. Dazu gehört viel Übung,

viel Stimmbandtraining, die Sänger müssen die Töne tief aus der Kehle hervorzerren, ein endzeitliches Ächzen und Krächzen, ein tödliches Röhren und Röcheln. Für sich genommen klingt das eher nach Katarrh, aber verstärkt und verzerrt durch Mikrofon und Lautsprecher wird daraus ein Fauchen, gegen das sich Godzilla anhört wie Rotkäppchen auf dem Weg zur Großmutter.

Natürlich gibt es Kritiker, die schimpfen, es handle sich bei dem, was die Männer da machen, ja wohl überhaupt nicht um Gesang. Darüber kann der norwegische Fotograf Jonas Bendiksen nur müde lächeln. Er hat den Sängern seiner Heimat eine liebevolle Bilderserie gewidmet und sagt: »Diese Fragestellung ist wie die ewige Diskussion, ob etwas nun Kunst ist oder nicht.« Kurzum: sinnlos. Und selbst die schärfsten Kritiker müssen zugeben: Diesen Gesang so hinzukriegen ist eine Kunst für sich.



Max Fellmann

Sänger: LLoyd Hektoen, Band: Koldbrann



Sänger: Stein Roger Sund, Band: Evig Natt

Sänger: Magnus Kvist, Band: The Fallen Divine

Sänger: Erik Unsgaard, Band: Sarkom

Sänger: Jimmy Ivan Bergsten, Band: Red Harvest

Sänger: Henrik Skar, Band: Vinterbris

Sänger: Aleksander Ilievski, Band: Imaginator

Sänger: Jørgen Nilssen, Band: Befouled

Sänger: Øyvind Rasmussen, Band: Skrømt