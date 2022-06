»Bei Raketenalarm bleiben die Menschen im Café sitzen«

Name: Florian Scheible

Geburtsjahr: 1992

Wohnort: Innsbruck

Ausbildung: Diplom Fotojournalismus der LIK Akademie, Wien

Website: www.florian-scheible.com

Herr Scheible, Sie haben in Odessa Menschen porträtiert, die in dieser Stadt am Rande des Kriegsgeschehens leben. Was hat Sie am meisten überrascht?

Florian Scheible: Wie entspannt viele Menschen zumindest auf den ersten Blick mit der Bedrohung umgehen. Spaziert man durch die Stadt, sieht man Leute, die den alltäglichsten Dingen nachgehen: Kaffee trinken, heiraten, studieren. Die Cafés und Bars haben wieder auf, die Sperrstunde wurde auf 23 Uhr nach hinten verschoben, die Menschen sitzen draußen, essen, trinken, genießen die Sonne, man sieht viele Sommerkleider. Gleichzeitig ist aber auch eine große Nervosität zu spüren.