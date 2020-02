Wie schmerzhaft ist eine Geburt?

Der Schmerz ist eine der großen Unbekannten bei der Geburt – denn jede werdende Mutter erlebt ihn anders. Unsere Hebamme erzählt den Fall einer Frau, die beim ersten Kind eine sehr einfache und unbeschwerte Geburt hatte und daher bei ihrer zweiten Schwangerschaft entspannt in den Kreißsaal ging. Obwohl das Kind nahezu gleich groß war und sie sogar zur selben Tageszeit entband, war die Geburt aber dann sehr schmerzhaft.

Kann man sich auf Geburtsschmerzen vorbereiten? Gehört der Schmerz zum Geburtserlebnis dazu? Sind Frauen, die lieber gleich mit einer PDA oder einem geplanten Kaiserschnitt den Schmerz vermeiden wollen gar feige? Die Hebamme Maja Böhler arbeitet seit vielen Jahren in einem großen Krankenhaus und erzählt in der ersten Folge ihres Podcasts von ihren Erfahrungen und ihren Ansichten zum Thema Schmerzen im Kreißsaal.

Produktion: Laura Terberl, Vinzent-Vitus Leitgeb und Carlo Sarsky

Ein Jahr lang erzählte Maja Böhler jeden Dienstag von ihrem Alltag als Hebamme in einem großen Krankenhaus. In ihren Geschichten wurde der Kreißsaal zum Kaleidoskop von Menschen in Extremsituationen: Böhler erzählte vom Whatsapp-Schreiben unter Presswehen; von ambitionierten Vätern, die beherzt (und splitternackt) zu ihrer Frau in die Wanne steigen, und solchen, die einfach verschwunden sind. Von 13-jährigen Müttern und 55-jährigen. Von todtraurigen Schicksalen. Vom ganzen Leben.