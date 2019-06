Die Diva unter den Beeren

Wie schmecken Erdbeeren am besten? Besonders gerne mag ich rohe Erdbeeren – was es nicht leicht macht, sinnvolle Rezepte dafür zu erfinden. Klassische Windbeutel mit Erdbeeren, oder Erdbeeren mit etwas Zucker sind einfach eine tolle Sache. Zumindest wenn im Juni die Erdbeersaison wirklich angefangen hat, die Früchte nach Erdbeeren schmecken und nicht mehr aus aufwändig beheizten Gewächshäusern stammen. Dann braucht es nicht unbedingt neue Anregungen für warme Zubereitungen. Doch manchmal gibt es Ausnahmen: Bei polnischen Piroggi zum Beispiel werden die Erdbeeren im Teig, der sie umhüllt, im eigenen Saft gedünstet. Mit etwas saurer Sahne ist das ein superfrisches Dessert.



Genau so ein Dessert konnte ich auf dem internationalen Foodphotofestival im dänischen Vejle gut gebrauchen. Dort durfte ich mit meinem Team Workshops über die Produktion von Stopmotion-Videos geben – was nicht zuletzt damit zu tun hat, dass viele von Ihnen als SZ-Magazin-Leser die kleinen Filme zu dieser Kolumne gerne sehen. Für die Workshops suchte ich also nach einem Rezept, das nicht nur möglichst allen schmeckt, sondern auch gut aussieht und zwar vor allem im Film. Schließlich habe ich eins gefunden: Powidl-Tascherl mit Brandteig. Der Teig ist aus der Mode gekommen, außer in Windbeuteln und vielleicht mal in einem französischen Eclair kommt Brandteig kaum noch zum Einsatz. Dabei gäbe es in der bayerisch-böhmisch-österreichischen Küche eben diese wirklich wunderbar fluffigen Teigtascherl. Man kann Brandteig nämlich nicht nur backen, sondern auch kochen. Oft sind solche Tascherl mit Powidl (Zwetschgenmus) gefüllt, aber Mohn und Topfen passen auch. Und wenn man hier leicht gezuckerte Erdbeeren mit den Tascherln serviert, dann geben sie nicht nur dem nussigen Mohn die nötige Frische, sondern ich kann sie im Video auch auch elegant durch die Luft fliegen lassen, dachte ich mir. Weiter unten das Ergebnis vom Workshop. Tascherl und Erdbeeren kamen gut an.

Mohn-Tascherl mit Erdbeeren

Für 20-24 Stück

Topfen-Mohnfüllung:

3 EL Trockenpflaumen



2 cl Rum (nach Belieben)

125 g gemahlener Mohn

100 g Sahne

2 EL Zucker

1 EL geriebene Zitronenschale

200 g Sahne-Topfen (oder Ricotta)

Teig:

250 ml Milch



2 EL Butter (30 g)

1 Prise Salz

250 g Mehl + Mehl zum Ausrollen

2 Eier (M)

Topping:

500 g Erdbeeren



1 EL Zucker

50 g Butter

100 g Weißbrot- oder Semmelbrösel (selbstgemacht oder vom Bäcker)

2 EL Zimtzucker

Für die Mohnfüllung die Trockenpflaumen würfeln und mit Rum einweichen, am besten über Nacht. Mohn in einem kleinen Topf anrösten, bis er duftet. Sahne, Zucker, Pflaumen und Zitronenschale zugeben, noch eine Minute auf dem Herd weiterrühren. Abkühlen lassen.



Für den Brandteig Milch mit 125 ml Wasser, Butter und Salz aufkochen. Den Topf vom Herd nehmen und das Mehl auf einmal dazugeben, verrühren und wieder auf den Herd stellen. Unter Rühren abbrennen: Sobald sich die Masse gut verbunden hat und am Topfboden eine weißliche Schicht entsteht, ist der Brandteig fertig. Vom Herd nehmen, 5 Minuten abkühlen lassen, nach und nach die Eier mit einem Handrührgerät unterrühren.



Kleine Stücke Teig (je 30 g) mit etwas Mehl zu 3 mm dicken Kreisen ausrollen. Jeweils ein Löffelchen Mohnfüllung und ein Löffelchen Sahne-Topfen in die Mitte der Kreise geben. Die Teigränder übereinander schlagen und mit einer Gabel zusammendrücken.



Erdbeeren waschen, entkelchen und in Scheiben schneiden, leicht zuckern. 50 g Butter in einer Pfanne erhitzen, darin 100 g Brösel unter ständigem Rühren goldbraun rösten. Unter die fertigen Brösel 2 EL Zimtzucker rühren.



Mohn-Topfentascherl in leicht gesalzenes, schwach siedendes Wasser geben. Wenn die Tascherl nach etwa 5 Minuten oben schwimmen vorsichtig herausnehmen und abtropfen. Mit Erdbeeren und Bröseln anrichten.