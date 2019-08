Was haben Sie von Ihrem Bruder gelernt?

Geboren 6. Juli 1967 auf den Bermudas (als Heather Allison Frith) Beruf Musikerin

Ausbildung Filmstudium an der Rhode Island School of Design

Status Pippi Langstrumpf

Kein Mensch ist eine Insel, aber Heather Nova gibt sich alle Mühe. Sie lebt zurückgezogen in ihrem eigenen Paradies auf den Bermudas, umgeben vom Atlantik, ihrer Familie und ihren Hühnern. Hier baut sie Gemüse an, hier nimmt sie in einem kleinen Studio Songs auf. Und weil die meistens schön und oft erfolgreich sind, bleibt Heather Nova fast nichts anderes übrig, als sich ab und zu in die Welt hinauszuwagen. Eigentlich reist sie ganz gern, nur die vielen Menschen sind etwas ungewohnt, die Geschwindigkeit, die starren Blicke. Fünf Jahre ihrer Kindheit verbrachte sie mit ihrer Familie auf einem Segelboot, ohne Schule, ohne Strom, nur die Wellen und ein kleiner Kassettenrekorder mit Musik von Bob Dylan, Velvet Underground, Neil Young. Mit 15 zog Heather Nova in die USA, um ihren Schulabschluss zu machen und zu studieren. Später ging sie nach New York und London, wurde mit ihrem ersten Album Oyster (1994) zum Indie-Star – und blieb doch immer eine Außenseiterin. Verstellung kennt sie nicht, Smalltalk ödet sie an, Ironie ist ihr fremd. Immer wieder fragt sie nach Freiheit, Liebe und Wahrhaftigkeit. Ihr neues Album Pearl klingt ein wenig, als wäre es vor Jahrzehnten aufgenommen worden. Es wird auf etlichen Spotify-Playlists landen – ein Stückchen vom Inselparadies zum Anhören.