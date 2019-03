Geboren 14. Juli 1972 in Niederhatzkofen

Beruf Politiker

Ausbildung Fachabitur, Diplom-Ingenieur (FH) Physikalische Technik

Status Eurofighter

Bei der CSU hört man immer wieder, Bayern sei die Heimat, Europa die Zukunft. Für niemanden gilt das momentan mehr als für Manfred Weber. Bei der Europawahl Ende Mai tritt der Niederbayer als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) an. Präsident der EU-Kommission will er werden, damit wäre er der mächtigste Mann Europas. Vor Kurzem hat er einen Werbefilm für seine Kandidatur gedreht, darin sieht man ihn beim Kirchgang im heimischen Wildenberg, im Gespräch mit Senioren, als Gitarrist seiner Band »Peanuts«. Seine Assistentin sagt dem SZ-Magazin im Vorgespräch für den Fototermin, man sorge gerade dafür, dass der Chef so oft es geht zu Hause in Wildenberg schläft. Er werde noch oft genug in Europa unterwegs sein müssen. Was auffällt: Wie ruhig und souverän der Mann beim Sagen-Sie-jetzt-nichts-Interview agiert. Er lässt sich nicht aus dem Konzept bringen, nicht mal, als sein Assistent sich besorgt zu Wort meldet: Also diese Geste mit den drei Bier, na ja, die könne auch falsch rüberkommen, ob man die nicht lieber weglassen sollte? »Nix is’ schlimm an drei Bier«, sagt der Chef. Als Politiker ist Weber ein bisschen wie ein guter Nachbar: Niemand bekommt ihn mit, doch wenn es drauf ankommt, ist er hoffentlich da.