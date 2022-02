Wie sahen Ihre wilden Zeiten aus, Michael Wollny?

Geboren: 25. Mai 1978 in Schweinfurt

Beruf: Jazzpianist

Ausbildung: Musikschule Schweinfurt, Hermann-Zilcher-Konservatorium und Hochschule für Musik in Würzburg

Status: Homo melancholicus

Michael Wollny hat meistens keinen Plan, wenn er sich ans Klavier setzt. Das raffinierte Improvisieren gehört zum Jazz wie das protzige Gitarrensolo zum Rock. »Ich würde sehr viel mehr zittern, wenn ich genau wüsste, was ich zu spielen hätte«, sagt er. Die Vorstellung, mit Vorgaben arbeiten zu müssen, obwohl sich der Moment ganz anders anfühlt, sei für ihn viel schlimmer. Wollny, der gern mal in abgelatschten Turnschuhen am Flügel sitzt (zu sehen im Video zu Mondenkind), zählt seit Jahren zu den interessantesten deutschen Jazzmusikern. Oft wird er als Grenzgänger bezeichnet, weil er alles kann, Jazz, Pop, Klassik, Elektro. Seine Musik ist mal melancholisch, mal wild, mal bekömmlich, dann wieder fordernd. Im Trio mit dem Bassisten Tim Lefebvre und dem Schlagzeuger Eric Schaefer gelang ihm der internationale Durchbruch, 2014 wurde ihr Album Weltentraum in Deutschland und England Jazzalbum des Jahres, 2015 wurde Wollny von der Académie du Jazz zum europäischen Jazzmusiker des Jahres gewählt. Mondenkind, Wollnys erstes Soloalbum und eine Meditation über das Alleinsein, ist vor Kurzem erschienen. ­Außerdem hat er gemeinsam mit dem Synchronsprecher Christian Brückner das Album Heinrich Heine: Traumbilder eingespielt, freie Klavier-Improvisationen über Heine-Texte.