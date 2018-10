Eine Liebeserklärung an Waschmaschinen und Handys

Heute Morgen habe ich meine Spülmaschine eingeräumt. Im Badezimmer stopfte ich eine Ladung Bettwäsche in die Waschmaschine. Danach setzte ich mich mit der Zeitung aufs Sofa. Im Hintergrund brummten die technischen Geräte, während sie das Wasser einzogen, schleuderten und spülten. Ich streckte mich aus und nickte ein. Das bisschen Haushalt macht sich von allein.

Ich bin 78 Jahre alt und die Welt ist nicht mehr die gleiche wie in meiner Kindheit. Ich habe Ehrfurcht davor, wie schnell sie sich weiterentwickelt. Deswegen kann ich Angehörige meiner Generation nicht verstehen, die die Vergangenheit verklären und auflisten, was früher alles besser war. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Das gilt für die großen Dinge (Deutschland ist jetzt eine funktionierende Demokratie, Frauen können ein gleichberechtigteres Leben führen). Aber ich spüre es auch überall in meinem Alltag.

Hier sechs Beispiele: