Endlich mehr Bewegung

Eigentlich dachte ich, ich sei Expertin in sportlicher Selbstmotivation. Seit mehr als zehn Jahren befasse ich mich – zumindest journalistisch – mit Freizeitsport, frage Ärztinnen, Personal Trainer, Psychologinnen, Physiotherapeuten und andere Fachleute, was die Menschen am meisten beschäftigt rund ums Thema Bewegung. Die mit Abstand häufigste Antwort: das Ringen um eine dauerhafte Bewegungsroutine.

Ein Abo fürs Fitnesscenter, Joggingschuhe oder ein Heimtrampolin kaufen – das klappt ja noch einwandfrei. Einige Male das vorgenommene Sportprogramm durchzuziehen vielleicht auch noch. Aber eine Regelmäßigkeit