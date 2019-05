Der Eklat am letzten Abend ist natürlich kalkuliert. Trotzdem wirkt Milo Rau schuldbewusst, fast zerstört, als er merkt, was er angerichtet hat. Sonst sah er täglich frischer aus, je mehr er ge­arbeitet und je weniger er geschlafen hat in der Zeit in Mossul.

Es geht um einen Kuss. Das große Thema der letzten Tage. Ein Kuss zwischen Mann und Mann, streng verboten im Islam, unrein: haram. In den mehr als drei Jahren, in denen die Terrororganisation »Islamischer Staat« Mossul besetzt