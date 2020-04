Krisen-Frisen

Irre, was Haare alles über uns verraten. Ernährung, Doping, dummerweise auch Drogenkonsum, wie Christoph Daum einst erfahren musste, und neuerdings außerdem das Eitelkeitsstadium in Extremsituationen. Viele realisierten nach Anfang der Quarantäne ja nicht nur, dass sie jetzt einige Verwandte, Arbeits- und Mannschaftskollegen eine ganze Weile nicht sehen würden, sondern sie vorläufig auch von ihrem »Maintenance«-Stab abgeschnitten waren. Keine Maniküre, keine Kosmetik, kein Personal Trainer, keine neuen Tattoos, vor allem: kein Haarschnitt. Panischer wurden die Worte »Friseur« und »systemrelevant« noch nie in eine Google-Suche getippt.

Ausgerechnet in Spanien, dem europäischen Land mit den momentan härtesten Ausgangsbeschränkungen, durften die Friseure an den ersten Tagen tatsächlich noch öffnen, weil vor allem ältere Leute sich ja häufig nicht selbst die Haare machen könnten, wie es hieß. Aber auch dort stellten sie bald fest: Ein paar graue Strähnen weniger bringen das Land jetzt auch nicht mehr nach vorn. Immerhin beim Haarwachstum liegt die Welt momentan auf gleicher Höhe.

Vor allem bei Menschen mit Kurzhaarschnitten zeigt sich in den wöchentlichen Zoomkonferenzen oder Instagram-Videos nun die schrittweise Zuwucherung. Oder sie offenbart, wer und mit welchem Erfolg selbst zu Schere, Tube und Ansatzspray gegriffen hat. Das hat man jetzt von Social Media Distancing: Die Leute gehen kaum vor die Tür, aber alles kommt raus.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1e5uffeoh0 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

P. Diddy beispielsweise offenbarte über Instagram nicht nur deutlich mehr Wolle auf und um dem Kopf – er hat in Wirklichkeit längst jede Menge graue Haare, die er sonst offensichtlich regelmäßig überfärben lässt. Was wahrscheinlich als mutiges Bekenntnis zur Uneitelkeit gedacht war, kommentierte 50 Cent mit »Man, wo zum Teufel ist die Zeitmaschine – ihr seid alt geworden in der Quarantäne!« Schon scheinen Haupthaar und Bart bei Diddy wieder deutlich dunkler. Wirklich ein Segen all diese DIY-Tutorials auf Youtube.

Dass ein Cristiano Ronaldo die Quarantäne nie und nimmer ohne Haarschnitt vollziehen würde, war schon vorher klar. Gewisse Fußballer lassen sich ja selbst während Europa- und Weltmeisterschaften die Haare richten. Hat womöglich mit einem Leben auf immer sauber gestutztem Rasen zu tun. Kurz vor Ostern musste also Ronaldos Freundin Georgina mit dem Heimrasierer ran, und der Portugiese war mit ihrer Leistung sichtlich zufrieden. Ob David Beckham seiner Frau Victoria weniger an der Maschine zutraut oder ein erster Versuch womöglich schief ging, ist nicht bekannt. Jedenfalls trägt Beckham jetzt Glatze. Ebenso wie Tallulah Willis, die sich den Kahlschlag von ihrem Vater Bruce verpassen ließ. Besser gar keine Frisur als eine schlechte.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1e5ugemb50 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Überhaupt sind die Frauen hier bislang erstaunlich uneitel und pragmatisch unterwegs. Sarah Silverman findet, graue Haare passten in diesen durchgeknallten Tagen perfekt ins Bild, und sogar Kylie Jenner, immerhin Beauty-Selfmade-Milliardärin, zeigte sich in einer Story auf Instagram mit – ja was sind das eigentlich für Haare? Offensichtlich mal keine Perücke, sondern die eigenen aber in kürzer und irgendwie dilettantisch aufgetragenem Braunrot? Vielleicht auch nur ein extraschlaues Ablenkungsmanöver: Zu gut gefärbte und geschnittene Haare wecken in diesen Tagen ja sofort den Verdacht auf Verstoß gegen die Auflagen, dass der Hairstylist doch heimlich eingeschleust wurde oder samt Kindermädchen und Gärtner gleich mitisolieren musste.

Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung für Embeds von Instagram widerrufen und Seite neu laden doc-1e5ugsfg70 Externer Inhalt: Instagram Um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, haben wir das automatische Laden der Inhalte von Instagram blockiert. Wenn Sie Inhalte dieses Anbieters künftig auf SZ-Magazin.de anzeigen möchten, stimmen Sie bitte den unten genannten Bedingungen zu. (Sie können an dieser Stelle jederzeit Ihre Zustimmung widerrufen.) Zustimmen und laden Ich bin einverstanden, dass ich diesen Inhalt angezeigt bekomme und dadurch meine personenbezogenen Daten an den Betreiber des Portals, von dem der Inhalt stammt, weitergegeben werden, so dass dieser mein Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.

Die »blonde« Katy Perry dagegen postete auf Instagram einfach schonungslos ihre dunklen Ansätze, wie all die anderen Colorierten da draußen. In Krisenzeiten zeigt sich eben auch: Am Ende sind wir alle nur Menschen. Zumindest ansatzweise.

Das sagen die Friseure: »Wir sind bald wieder für Sie da!«

Typischer Instagram-Kommentar: #badhair(every)day

Passender Song: »True Colors« (Cindy Lauper)