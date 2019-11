»Nur« neun Jahre jünger

Man wusste dieser Tag würde kommen. »Sad Keanu«, wie er durch ein viral gegangenes Meme genannt wurde, bevor ihn dann Scharen von Usern als »Internet’s boyfriend« adoptierten, dieser zu-gut-für-diese-Welt-Hollywoodstar würde natürlich irgendwann wieder vom Markt sein. Nun ist es soweit. Keanu Reeves hat eine Freundin.

Eine ziemlich banale Neuigkeit, die in den Sozialen Netzwerken trotzdem die Sprengkraft einer 750-Kilo-Bombe entwickelte, was nicht nur mit der Tatsache an sich zu tun hat, sondern vor allem damit, wer diese Freundin ist beziehungsweise wie sie aussieht: Alexandra Grant, Künstlerin, 46, graue Haare.

Bei wem der Groschen jetzt nicht fällt, der ist wahrscheinlich wie Reeves zu gut für diese Welt: Das Internet bricht nicht halb zusammen, weil Grant so eine »Bombshell« wäre, sondern weil sie eben nicht dem klassischen »Girlfriend«-Klischee von Hollywood entspricht. Ein 55-jähriger Schauspieler, der sich in eine »nur« neun Jahre jüngere Frau verliebt, die sich nicht die Haare färbt und offenkundig unoperiert, womöglich nicht mal gebotoxt ist – das gibt’s nicht mal mehr im Film. Donnerwetter, leben wir in ästhetisch verkorksten Zeiten.

Dabei hätte man das von Keanu Reeves durchaus erwarten können, und dafür reicht es eigentlich schon, sich seine Schuhe einmal genauer anzugucken. Der Kanadier trägt zum schwarzen Anzug braune Stiefel der englischen Marke Grenson. Allerdings trägt er sie nicht erst seit Hiking Boots dieses Jahr zum Trend ausgerufen wurden. Er hat seit Jahren eigentlich nie etwas anderes an, egal, ob beim Motorradfahren, am Set, auf dem roten Teppich.

Man kann das bodenständig nennen oder einfach konsequent. Diesem Mann war schon immer ziemlich egal, was andere machen oder denken. Er wartet ja auch nach einer Notlandung in Baltimore mit den übrigen Fluggästen auf den Weitertransport und liest ihnen Wissenswertes über die Stadt vor, statt auf die VIP-Evakuierung zu bestehen. Offenkundig behandelt er sogar einfache Kostümbildnerinnen am Set höflich und charmant. Deshalb ist es eigentlich eben nicht überraschend, dass Reeves jetzt keinen auf Dicaprio macht und nach zwanzig Singlejahren ein 20-jähriges blondes Model ausführt. Es ist im Gegenteil total normal, dass der Kanadier eine Beziehung mit einer Frau hat, die er schon seit Jahren kennt, die eine eigene Karriere als Illustratorin hat und sogar einen eigenen Kopf, der keine Coloration braucht.

Auf Twitter verwechselten einige User Alexandra Grant prompt mit der 74-jährigen Schauspielerin Helen Mirren, was viel über die Bandbreite an Haarfarben in Hollywood aussagt – Mirren ist die einzige silbergraue Prominente, die den meisten spontan einfällt. Eine Autorin der New York Times schrieb gestern gar eine Ode an Grant: Wenn Keanu Reeves’ Date sich mit ihrem Alter abfinde, könne sie das vielleicht auch. So schwer das heute auch sei, sie wolle sich von ihr inspirieren lassen, »age appropriate« auszusehen. Also mit Mitte 40 nicht wie 30, sondern einfach wie, nun ja, Mitte 40. Noch so eine revolutionär banale Neuigkeit, die einen fast aus den Schuhen haut. Vielleicht wirklich besser man trägt diesen Herbst feste Hiking Boots.

Wird auch getragen von: Bella Hadid, Cara Delevingne, Kate Middleton

Wird getragen mit: festen Absichten

Passender Song: »Out of the Woods« (Taylor Swift)